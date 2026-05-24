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Telenovelas

Video de 1992 demuestra la mala relación entre Ceci Tijerina y Kate del Castillo

Ceci acusa a su ex compañera de haber actuado de mala fe para quitarle el protagónico de una película

Mayo 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Al inicio de la telenovela eran cuatro protagonistas; luego se sumaron Itatí Cantoral y Yolanda Ventura

Televisa

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben”, ha dicho Ceci Tijerina respecto a sus compañeras actrices en “Muchachitas”, la exitosa telenovela de1992.

Tijerina dijo en una entrevista con el programa hoy que “pasaron cosas muy desagradables y muy feas” durante las grabaciones.
Esta declaración se suma a algunas otras que ha hecho en su perfil de facebook en donde recalca que aquella telenovela producida por Emilio Larrosa fue una de sus peores experiencias profesionales.
Es preciso recordar, de hecho, que luego de un debut exitosa y una carrera de asenso vertiginoso en el mundo de las telenovelas durante los últimos años de la década de los 80, Cecilia Tijerina se retiro de la actuación justamente después de terminar “Muchachitas”.
TE RECOMENDAMOS: Cecilia Tijerina, de ‘Muchachitas’, destapa que NO QUIERE volver a ver a sus compañeras de la novela, ¿por qué?

En una entrevista reciente para el canal de Youtube de Matilde Obregón, Tijerina contó que tiene especialmente malos recuerdos de Kate del Castillo, a quien señala de haber actuado de mala fe para quitarle dos protagónicos en películas que ella quería hacer.

De acuerdo con su relato, ella rechazó esos personajes porque en ese mismo periodo se realizó la obra de teatro “Muchachitas”, de modo que por lealtad a Emilio Larrosa, no hizo las películas... y luego resultó que Kate del Castillo sí las hizo.

El video histórico de su entrevista

En ese ambiente es que se ha viralizado un video de 1992 en el que las 6 Muchachitas (Itatí Cantoral, Yolanda Ventura, Emma Laura, Kate del Castilo, Tiaré Scanda y Cecilia Tijerina) hablan del final de la telenovela.

El fragmento que se hecho popular en redes sociales muestra a Ceci con un rostro molesto, callada y poco participativa.
La entrevista está a cargo de Rebecca de Alba, quien les preguntó por sus proyectos a futuro. Ahí, Kate del Castillo habla precisamente de una de las películas que Tijerina asegura haber rechazado.

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Ericka Rodríguez

Yolanda Ventura, con quien Ceci todavía mantiene una buena relación, habla de la obra de teatro de “Muchachitas”. De hecho, solamente ellas dos estuvieron en ese montaje.

muchachitas ceci tijerina.jpg

La reveladora entrevista

Televisa

Y cuando De Alba pregunta si se llevan bien, Kate del Castillo toma la palabra.

“Cuando me dijeron que era un proyecto con cuatro protagonistas jóvenes, dije: híjoles va a ser una bronca. Pero no, nos llevamos bien...”

En ese momento, sin embargo, tiene un arranque de sinceridad y siente la necesidad de aclarar que ese “nos llevamos bien”, no incluye a Ceci.
“Las que mejor nos llevamos somos nosotras tres, así, fuerte... brothers”, dice Kate mientras señala a Tiaré y Emma Laura, dejando de lado a Ceci Tijerina que esta a su derecha.

Cecilia Tijerina Kate del Castillo
 muchachitas como tú
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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