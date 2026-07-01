Daniel Arenas y Silvia Navarro vuelven por la puerta grande: “Guardián de mi vida ¡lo tiene todo!”

La pantalla chica estrena una de las historias más esperadas del año: Guardián de mi vida, la nueva telenovela del productor Juan Osorio, que trae de vuelta a dos de las figuras más queridas del público: Silvia Navarro y Daniel Arenas. La ficción, que promete revolucionar el horario estelar, inicia transmisiones este 29 de junio a las 21:30 horas por las estrellas.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, ambos actores abrieron su corazón para compartir los detalles de este regreso triunfal, los desafíos que enfrentaron y la química que los une en este nuevo reto.

Para Daniel Arenas, quien da vida a Franco Gallardo, un atractivo y enigmático guardaespaldas, este proyecto significa mucho. Tras un retiro de cinco años de los sets de grabación, el actor confesó que volver a la actuación fue una decisión que marcó un antes y un después en su vida.

“Gratitud ante todo”, expresó Arenas al inicio de la charla. “Para mí fue un reto volver a trabajar en algo actoral. Yo me había hecho a la idea de que no lo volviera a hacer; entonces, al igual que a Franco Gallardo, mi personaje, se me presenta una oportunidad que creo no se da dos veces en la vida. Hoy en día no me arrepiento ni un solo segundo. Por donde lo vea, me siento ganador”.

El actor no escatima en elogios hacia su compañera de reparto, Silvia Navarro. “Ahora más que nunca me doy cuenta del pedazo de actriz que es, y no es gratis que tenga el respaldo, el cariño y la credibilidad del público”, enfatizó.

El actor también destacó la importancia de trabajar nuevamente con el productor Juan Osorio, a quien considera un pilar en su carrera. “No solamente es volver a trabajar en TelevisaUnivision, que ha sido mi casa, sino también con Juan Osorio, a quien no solo quiero, respeto y admiro, sino que le debo muchos éxitos de mi carrera”, aseguró.

Sobre la presión de ser la cabeza del proyecto, Arenas fue contundente: “El reto está desde que asumo una responsabilidad como ésta... Tienes que estar a la altura de quien tienes al lado: a la altura de un productor como Juan Osorio, de una Silvia Navarro, de Alejandro Camacho, de Sergio Sendel... El reto también es no repetirme, es decir, no hacer un personaje igual a los que he hecho antes. No defraudar al público”.

Conocido por su filosofía de vida basada en la gratitud y la fe, Daniel Arenas reveló que su espiritualidad fue clave para afrontar la exigente rutina de seis meses de grabación. “Dios es el que nos da las fuerzas, el temple, la energía, la disciplina y el respeto para hacer esto todos los días. Si uno hace las cosas con amor, pues se dan los frutos de ese esfuerzo”.

Al ser cuestionado sobre las inevitables comparaciones con las versiones anteriores de la historia (una de Nicandro Díaz y otra en TV Azteca), Arenas mostró una seguridad inquebrantable. “Cuando es una historia muy bien hecha, la oportunidad es volverla a hacer las veces que sean necesarias, pero de una forma nueva y novedosa. El punto de partida es Juan Osorio, que es un mago para estas cosas. Nunca vi nada de las otras historias, tuve la oportunidad de hacerlo con mi sello”.

Silvia Navarro: “Guardián de mi vida ¡lo tiene todo!”

Sobre la complicidad con Daniel Arenas, Navarro señaló que todo fluyó de maravilla y describió a Daniel como un “dulce”, asegurando que su personaje le queda perfecto. “Tiene la ternura que se necesita, la conexión espiritual, la ecuanimidad... Yo quiero aprenderle mucho más como persona y miren que me gusta mucho como actor”, expresó con cariño.

Sobre las escenas románticas y de alto voltaje que ya generan expectativa, Silvia Navarro no dudó en bromear y confesar que hubo de todo. “Hay mucha inteligencia artificial (risas). Uno tiene que aprovechar cuando hay novela y hay que darlo todo y lo dimos todo. Esta historia tiene de todo y para todos”.

La actriz también destacó la versatilidad del proyecto: “Eso es lo que hace Juan Osorio, es una telenovela clásica, con muchos tintes de acción, de suspenso, de emoción, de diversión, jiribilla... ¡Lo tiene todo!”, concluyó.