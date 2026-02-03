Hijos de Mayrín Villanueva actúan JUNTOS en su primera telenovela: “Estar con mi hermano fue un sueño”

“Sabíamos que estábamos construyendo algo muy especial para nosotros y para nuestra familia”.

Romina y Sebastián Poza Villanueva, hijos de Mayrín y Jorge Poza, ya comenzaron a abrirse paso por el mundo de la televisión y el entretenimiento. Y aunque ya habían formado parte de otros proyectos en solitario, es hasta ahora que se les puede ver en pantalla juntos por primera vez. Este hecho marca un momento muy especial al interior de su familia.

‘Hermanas, un amor compartido’ es el melodrama en el que compartirán créditos Romina y Sebastian. La producción está a cargo de Silvia Cano.

En la trama de esta telenovela, los hermanos Poza interpretaron a personajes en líneas de tiempo distintas, por ello no estarán en escenas directas, aunque sí forman parte del mismo universo dramático.

“Estar en la misma novela que mi hermano fue un sueño. Aunque no tuvimos escenas juntos, sabíamos que estábamos construyendo algo muy especial para nosotros y para nuestra familia”, declaró Romina.

‘Hermanas, un amor compartido’, ¿qué roles interpretan los hermanos Poza?

MIRA TAMBIÉN:Los hijos mayores de Mayrín compartieron públicamente que están muy emocionados por poder trabajar en el mismo proyecto.Por su parte, Sebastián expresó que “es un orgullo ver a Romina crecer como actriz. Compartir este momento con ella es algo que siempre vamos a recordar”.

Romina da vida a ‘Rebeca’ en su etapa juvenil, mismo personaje que al crecer es personificada por Danna García. Sebastián interpreta a ‘Saúl’, un típico joven adinerado que es presumido, aunque muy carismático, y que se divierte presumiendo y conquistando a las chicas que recién ingresan a la universidad.

Con sus interpretaciones y bajo el argumento del melodrama, ambos brillarán individualmente, aunque también se unirán simbólicamente en la historia central.

TE RECOMENDAMOS: 20 años de La fea más bella: Angélica Vale confiesa que copiaron cosas de “Betty la fea”

Previo a este encuentro actoral, Sebastián ya había formado parte de telenovelas como ‘Fuego ardiente’, ‘Vender el pasado’ y más recientemente en ‘Papás por siempre’.

En el caso de Romina, su debut ocurrió en ‘Vencer la culpa’.

