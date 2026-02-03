Suscríbete
Hijos de Mayrín Villanueva actúan JUNTOS en su primera telenovela: “Estar con mi hermano fue un sueño”

‘Hermanas, un amor compartido’ es el melodrama en el que comparten créditos Romina y Sebastián.

Febrero 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sebastián y Romina Poza juntos en ‘Hermanas, un amor compartido’.

“Sabíamos que estábamos construyendo algo muy especial para nosotros y para nuestra familia”.

Romina y Sebastián Poza Villanueva, hijos de Mayrín y Jorge Poza, ya comenzaron a abrirse paso por el mundo de la televisión y el entretenimiento. Y aunque ya habían formado parte de otros proyectos en solitario, es hasta ahora que se les puede ver en pantalla juntos por primera vez. Este hecho marca un momento muy especial al interior de su familia.

‘Hermanas, un amor compartido’ es el melodrama en el que compartirán créditos Romina y Sebastian. La producción está a cargo de Silvia Cano.

En la trama de esta telenovela, los hermanos Poza interpretaron a personajes en líneas de tiempo distintas, por ello no estarán en escenas directas, aunque sí forman parte del mismo universo dramático.

Los hijos mayores de Mayrín compartieron públicamente que están muy emocionados por poder trabajar en el mismo proyecto.

“Estar en la misma novela que mi hermano fue un sueño. Aunque no tuvimos escenas juntos, sabíamos que estábamos construyendo algo muy especial para nosotros y para nuestra familia”, declaró Romina.

Por su parte, Sebastián expresó que “es un orgullo ver a Romina crecer como actriz. Compartir este momento con ella es algo que siempre vamos a recordar”.
‘Hermanas, un amor compartido’, ¿qué roles interpretan los hermanos Poza?

Romina da vida a ‘Rebeca’ en su etapa juvenil, mismo personaje que al crecer es personificada por Danna García. Sebastián interpreta a ‘Saúl’, un típico joven adinerado que es presumido, aunque muy carismático, y que se divierte presumiendo y conquistando a las chicas que recién ingresan a la universidad.

Con sus interpretaciones y bajo el argumento del melodrama, ambos brillarán individualmente, aunque también se unirán simbólicamente en la historia central.

Previo a este encuentro actoral, Sebastián ya había formado parte de telenovelas como ‘Fuego ardiente’, ‘Vender el pasado’ y más recientemente en ‘Papás por siempre’.

En el caso de Romina, su debut ocurrió en ‘Vencer la culpa’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
