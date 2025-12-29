Suscríbete
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva

“Lo he intentado corregir pero no puedo”, cuenta la actriz entre divertida y frustrada

Diciembre 28, 2025 
Alejandro Flores
“Google no me hace caso”, dice Mayrín Villanueva, entre divertida y frustrada ante un error en su biografía que simplemente no ha podido corregir.

Villanueva trabajan actualmente en “Corazón de oro”, telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo, en donde interpreta a Luz, una mujer que “hace honor a su nombre”.
“Es una joya de telenovela. mi personajes es una mujer íntegra con un corazón de oro. Es una madre que sabe que su hija puede tener ciertas actitudes complicadas pero jamás dejará de amarla”.

¿Cuál es el error en la edad de Mayrín Villanueva?

El estreno de la telenovela sucederá casi en la misma fecha que su aniversario de boda con Eduardo Santamarina, con quien cumplirá 17 años casada.
Este cruce de fechas lleva a Mayrín a recordar un detalle peculiar en su biografía: su edad, la cual es una confusión generada por la información que circula en internet.

De acuerdo con las fechas que existen en el buscador de Google, Mayrín se habría casado “cuando tenía 33 años”, lo que significa que hoy tendría 49. Es una dato evidentemente erróneo.
La propia Villanueva, en una charla con el canal Tlnovelas, explicó que lleva mucho tiempo queriendo corregir su biografía sin que hasta el momento haya podido. Además del dato erróneo de la edad en que se casó, tampoco es correcta la fecha de su nacimiento.

“A mí me echan un año de más en Google”, dijo la actriz en un momento en el que la actriz Cecilia Gabriela, que también estaba en la entrevista, se queja de que ahora ya es muy difícil ocultar la edad.

Villanueva dice que ha intentado mediante varias formas hacer la corrección.

"¿Por qué mejor no me lo quitan (el año en la edad)? Ahorita ya no estamos para que me echen un año de más”.

Aunque lo reclama en tono de broma, la protagonista de “Corazón de oro”, cuenta que efectivamente es un error que ha circulado desde hace tiempo.

“Por más que les enseno mi identificación, por más que les digo, pues no puedo”.

Alejandro Flores
