¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?

Nataly Montserrat desapareció el 25 de diciembre pasado y este domingo 28 su cuerpo fue hallado por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo.

La joven de 30 años era familiar de Itzel Barro y el Capi Pérez, quienes habían publicado en redes sociales un video para solicitar el apoyo de la gente para localizarla.

“Ella es Nataly Monserrat González Barro, tiene 30 años. Nataly es una buena persona es veterinaria, amante de los animales, divertida, trabajadora”, dijo Itzel en un video que ya borró.

Fue la propia Itzel la que, esta noche del 28 de diciembre, informó en su perfil de Instagram que su familiar había sido localizada pero “lamentablemente ya no está con nosotros”.

La noticia provocó conmoción entre amigos de la pareja, muchos de ellos artistas y famosos, que escribieron mensajes para desearles resignación y fortaleza.

Laura G, Romina Marcos, Litzy, Sergio Sepúlveda, Ricardo O’Farril son algunos de los que manifestaron sus condolencias en el perfil de Itzel.

Barro, conocida como “Hola Enfermera” en redes sociales, explicó que la familia directa de la joven decidió no dar detalles del caso por lo que ella pide comprensión y discreción.

La Fiscalía detalla el hallazgo de Nataly

No obstante, la Fiscalía de Quintana Roo sí hizo una publicación en sus redes sociales para dar detalles del hallazgo.

“La Fiscalía informa el lamentable hallazgo sin vida de Nataly Montserrat “N”, por quien esta Representación Social había emitido una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba”, señala el comunicado en su primera línea.

Enseguida describe que el cuerpo fue localizado en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, es decir, muy cerca del lugar donde fue vista por última vez, de acuerdo con lo dicho por Itzel Barro.

La Fiscalía hizo, además, una acotación: "(el cuerpo fue hallado) sin signos visibles de violencia”.

Se agregó: “Las líneas de investigando se efectúan conforme al protocolo establecido con perspectiva de género. Asimismo, se informa que esta institución brinda acompañamiento y atención integral a los familiares durante este proceso”.

La publicación se hizo junto con la ficha de búsqueda que se había generado mediante el protocolo Alba y termina con el señalamiento de que “la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar todos los indicios recabados para el esclarecimiento del caso”.

