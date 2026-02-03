Empresario que regaló auto a papás virales de bebés que necesitan oxígeno es ASALTADO

“Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo”.

El empresario Heriberto Vargas, quien ofreció regalarles un auto a los padres de los bebés que necesitan oxígeno y que se volvieron virales, informó en sus redes sociales que fue víctima de un asalto.

Sin embargo, dijo que esto no frena su acto altruista y que continuará con la entrega del automóvil que le prometió a la pareja que recientemente se volvió tendencia al ser captada caminando con sus hijos conectados a tanques de oxígeno en calles de la Ciudad de México.

“Se metieron a robar. Aquí seguimos chambeando y laborando como siempre. Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pndjadas bola de huevones. Los vamos a encontrar, de eso estén seguros. UMotors no se detiene”, escribió.

El también creador de contenido indicó que el atraco no detendrá sus planes de ayuda y manifestó que su iniciativa busca facilitar la vida cotidiana de los padres de los bebés que enfrentan los traslados médicos a pie y transporte público.

Vargas agradeció los mensajes solidarios de la comunidad digital y fue enfático al manifestar que su compromiso se mantiene intacto.

La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo

El hombre camina junto a su esposa, que carga un bebé. Segundos más tarde, el video muestra que el papá también carga a otro bebé: son mellizos.

La imagen fue grabada por Yessenia Barraza, una creadora de contenido que publica en facebook desde hace 11 años. Yessenia grababa escenas al azar desde el taxi en el que viajaba por la ciudad de México cuando se encontró la imagen de esta pareja y la publicó en su perfil con algunos comentarios emotivos por la devoción de los padres.

En cuestión de días, el video se viralizó y entre sus seguidores no sólo hubo mensajes de apoyo, sino ofrecimientos materiales para mejorar sus condiciones de vida.

Una semana después, Yessenia informó que ya habían localizado a los padres y se organizó la entrega del automóvil.

Los bebés tienen que usar oxígeno por una condición que no han revelado sus padres pero así es cómo tienen que llevarlos a un hospital militar para su tratamiento muy cerca de Chapultepec.