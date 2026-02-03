Suscríbete
Famoso actor de telenovelas es APUÑALADO tras resistirse a un asalto: “eran dos tipos con cuchillos”

Cargaba gasolina en su auto cuando fue interceptado por un grupo de muchachos.

Febrero 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Asalto-Osvaldo-Silva.jpg

Osvaldo Silva y su esposa Cecilia Cucurella fueron asaltados en una gasolinera.

YouTube

“Yo me iba a enfrentar con los chicos, unos mocosos de mie*da (…)”.

La madrugada del lunes 2 de febrero, un famoso actor de telenovelas fue apuñalado luego de resistirse a un asalto en el sector de Bellavista, en Santiago de Chile.

El ataque ocurrió cuando el intérprete y su esposa se dirigían a su casa tras asistir a la entrega de premios Caleuche. En su trayecto, la pareja hizo una parada en una gasolinera, donde fueron interceptados por un grupo de jóvenes.

En imágenes difundidas por Chilevisión, se puede ver el momento en el que cinco muchachos emboscan el vehículo de Osvaldo Silva y su esposa Cecilia Cucurella.

MIRA TAMBIÉN: Empresario que regaló auto a papás virales de bebés que necesitan oxígeno es ASALTADO

La actriz es bajada de su carro y se aleja un poco mientras Silva carga gasolina, cuando segundo después se le ve forcejeando con uno de los sospechosos, quien termina apuñalándolo y obligándolo a entregar su automóvil.

Tras el atraco, el actor resulto con lesiones en piernas y brazos, por lo que fue trasladado de forma inmediata a un hospital, según recogen medios locales.

El intérprete de 76 años rompió el silencio en Chilevisión y dio detalles del asalto que sufrió junto a su esposa.

“Yo estaba conversando con el muchacho que vendía gasolina… Algo pasó con otro vehículo que intentaron asaltar ahí mismo y el otro vehículo arrancó… Yo no me di cuenta hasta que veo que el muchacho de la bomba corre hacia un lado y se abalanzan dos tipos con cuchillo grande por la ventana mía”, narró Osvaldo.

“Yo trato como de tirarlos con la puerta... yo estaba justo por pagarle al muchacho, y miro para el lado y Cecilia no está al lado mío. Se mete otro tipo por el asiento del copiloto (…) Me puso dos punzazos en la pierna derecha, la del acelerador, y yo ni en cuenta, y otro, por el otro lado, me tiraron un corte en un brazo (…) y un puntazo en la pierna izquierda”, reveló.

Osvaldo Silva señaló que, aunque intentó resistirse al asalto, los delincuentes terminaron llevándose su auto, asegurando que, según se había enterado, el otro auto en el que viajaban, también “era robado”.

“Yo me iba a enfrentar con los chicos, unos mocosos de mie*da (…) en eso Cecilia me dice: ‘No hagas nada, ya déjalo’ y ahí me baja un poco la revolución (…) Se llevaron el auto con la manguera de gasolina”, concluyó.

