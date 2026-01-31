Suscríbete
Hijo de Lucía Méndez despide a su papá Pedro Torres: “nunca te quejaste”

Pedro Torres Méndez lo recordó como un padre excepcional

“Eres el cimiento que piso cuando piso”, escribió Pedro Torres Méndez en honor a su padre, el productor Pedro Torres, quien murió este viernes luego de varios años de vivir con esclerosis.

Pedro Torres Méndez, hijo también de Lucía Méndez, heredó de su padre también la vocación por la creación: acaba de estrenar su primera serie como director, “Cómplices”, en la que actúa su madre.
Pedro Torres fue primero fotógrafo pero también un innovador de la televisión mexicana: pionero de los realities shows, creador del mito del Luis Miguel piloto aviador en el video “La incondicional” y cerebro detrás de la adaptación a México de la serie “Mujeres asesinas”.

Ahora su hijo lo recuerda, además, como un padre excepcional.

“Has sido mi roble desde que tengo memoria, mi piedra silenciosa, mi ancla cuando el mundo parecía moverse sin sentido, mi guía cuando no sabía nombrar el rumbo”.

La despedida de Pedro Torres Méndez para su padre

En tono poético, también recordó los últimos meses de vida de Pedro Torres, quien se mantuvo siempre optimista y feliz a pesar de que sabía que la fatalidad estaba cerca.

“Nunca dudaste. Nunca te quejaste. Esa fortaleza la llevo dentro me sostiene y espero algún día ser pilar de la gente que más quiero como tú la fuiste de nosotros por todas nuestras vidas”.

A través de sus frases, pintó a su padre como un ser humano a prueba de dolores y siempre capaz de superar los conflictos más complicados y los obstáculos más profundos.

“A veces me pregunto qué significa de verdad ser un pilar en la vida de alguien. Y siempre vuelvo a ti: un pilar no es solo quien sostiene cuando todo está en calma, es quien permanece cuando el suelo tiembla, cuando la tierra se abre bajo los pies y aún así decide no moverse”.

Alejandro Flores
