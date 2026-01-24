Suscríbete
Telenovelas

20 años de La fea más bella: Angélica Vale confiesa que copiaron cosas de “Betty la fea”

El 23 de enero de 2006 se estrenó el primer capitulo de La fea más bella, telenovela que impulsó las carreras de Vale y Jaime Camil

Enero 23, 2026 • 
Alejandro Flores
la fea más bella.jpg

“La fea más bella” fue la versión mexicana de “Betty la fe”

Telemundo y Televisa

“La fea más bella” fue más vista que cualquier otra telenovela de su época. Fue más vista incluso que los premios Oscar.

El dato histórico registrado en Televisa es que, por ejemplo, el final de la telenovela coincidió con la entrega de los premios de la Academia de Hollwyood; y ese día “La fea más bella” obtuvo 43 puntos de raiting, contra 9.5 de los Oscar.
Angélica Vale tiene claro el secreto detrás de este éxito y ahora, justo cuando se cumplen 20 años del estreno de la telenovela, lo recuerda.

“Había algo... a ver, voy a hablar de Betty la fea. Esa telenovela se me hace uno de los proyectos más geniales que hay en el mundo de la historia de la televisión porque con muy poco presupuesto lograron cosas maravillosas”.

El secreto del éxito de “La fea más bella”

“Betty la fea”, original del escritor colombiano Fernando Gaytán, es en efecto uno de los melodramas más exitosos en la historia de la televisión y se han hecho decenas de versiones en diferentes países.
En México, Televisa compró los derechos para hacerla bajo el nombre de “La fea más bella”, y modificando el nombre de la protagonista por el de Lety.
Don Fernando, el rico dueño de la empresa Conceptos, guapo pero torpe para los negocios, es interpretado por Jaime Camil.
Angélica Vale no tiene duda de que el secreto del éxito está en la versión original, en Betty la fea, y no por razones espectaculares sino por el espíritu que tiene ese melodrama y quienes participaron en él.

“Con muy poco presupuesto lograron cosas maravillosos que después nosotros en Televisa copiamos”, dice Vale en una entrevista para el podcast de pitaya.

Puso de ejemplo el primer capítulo de la telenovela, en el que se evita casi siempre que se vea la cara de la protagonista y se graban solamente reacciones de la gente que está a su alrededor.

Angélica Vale cuenta que en México se intentó replicar al máximo el impacto de esa escena, lo que resultó especialmente complicado.

“Es una escena en la que solamente se le ven los zapatos, tengo entendido que era igual a la escena de allá. ¡No sabes el trabajo que nos costó hacerlo!”.

Recordamos “La fea más bella”

Vigésimo aniversario de la telenovela protagonizada por Angélica Vale y ganó 6 premios TVyNovelas

jose jose.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

La actriz recalca en el hecho de que la diferencia de presupuesto no hace sino demostrar la creatividad con la que se hizo la versión original.

“Nosotros lo copiamos y ellos lo hicieron así por falta de presupuesto”.

La Fea Más Bella angélica vale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
