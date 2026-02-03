Suscríbete
Famosos

Mar Contreras hospitalizada de emergencia tras dar función en ‘Mentiras’; acababa de superar BRONQUITIS

La actriz tuvo que ser ingresada a un centro médico después de bajar del escenario.

Febrero 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mar-Contreras.jpg

Mar Contreras llegó al hospital de emergencia.

Instagram

“Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, Mar Contreras, fue hospitalizada de emergencia tras presentarse en una función de ‘Mentiras, el musical’, así lo confirmó su esposo Julio Aguilar.

La pareja de Contreras también compartió imágenes y detalles del traslado de Mar mediante sus redes sociales.

Horas antes de su ingreso a la clínica, la intérprete de ‘¿Qué le dijiste a Dios?’ Se había mostrado activa junto a su familia, así lo daba a conocer en un video donde lucía el vestuario de su participación teatral.

Estas publicaciones acrecentaron la preocupación entre sus seguidores que la habían visto recientemente en el escenario.

Cabe recordar que en la primera semana de enero, la cantante enfrento un episodio de salud que la llevó a guardar reposo absoluto, esto luego de presentar fiebre alta de hasta 40℃ y un diagnóstico de bronquitis.

“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 18:30. La fiebre no me ha parado, anoche casi llegó a 40 grados, ahorita con 38,5 en lo menos peor que me he sentido”, indicó la actriz.

Ahora, durante la madrugada, el esposo de Contreras publico tres fotografías sobre la situación de salud actual de Mar: “Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”.

Captura de pantalla 2026-02-03 a la(s) 11.01.49 a.m..png
Varias horas después, Mar publicó una historia en su cuenta de Instagram donde escribió: “Gracias por sus mensajes, ayer después de dar función tuve que hacer escala en urgencias… aquí seguimos… al final cuando se le exige de más al cuerpo, te cobra factura… estamos recuperándonos”.

Y finalizó expresando que “ni alcancé a desmaquillarme”.

Captura de pantalla 2026-02-03 a la(s) 10.33.37 a.m..png

mar contreras
Ericka Rodríguez
