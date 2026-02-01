El legado de Pedro Torres: ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel

El productor Pedro Torres murió este 30 de enero de 2026, a los 72 años, dejando un legado irrepetible al crear conceptos como ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel.

Torres fue un visionario y tuvo la influencia necesaria que fue clave para modernizar el entretenimiento al interior de Televisa durante décadas.

A Pedro se le reconoce, particularmente por transformar los programas de revista y especiales televisivos, dándoles un ritmo más ágil, aspecto internacional y narrativa más cercana al espectáculo global. ‘El Noticiero’ con Joaquín López-Dóriga fue creación de Torres y por varios años introdujo una imagen más moderna y segmentos especiales, pudiendo adaptarlos en el formato tradicional de noticias.

También fue el cerebro detrás de los especiales de fin de año, aniversarios y programas conmemorativos de Televisa.

‘Nuestra Casa’ y ‘La Jugada’, con gran audiencia, fueron otras de las creaciones de Torres. Resaltando también que fue responsable de los spots y campañas institucionales más recodadas de Televisa en los años 80, 90 y 2000.

Mención aparte merece ‘Mujeres asesinas’, tres temporadas en las que se presentó el lado oscuro de muchas víctimas sometidas a maltratos y abusos, que terminaron convirtiéndose en crueles asesinas.

Con ‘Big Brother’, Pedro no sólo rompió récords de audiencia sino que también transformó hábitos televisivos, lenguaje y la conversación pública que se implantó en los hogares mexicanos.

Pedro tuvo la visión de adaptar la fórmula donde doce desconocidos convivían aislados en una casa llena de cámaras y micrófonos, filmando “su vida real” las 24 horas del día.

En el terreno musical, Pedro puso mucho esmero para los videos de las canciones ’Solo’ de Emmanuel, ‘La Incondicional’ (1989), ‘No sé tú’ (1992), ‘Contigo en la distancia’ (1992), ‘La media vuelta’ (1994), ‘El viajero’ (2004), ‘Que seas feliz’ (2004), de Luis Miguel y ‘Azul’ (2001) de Cristian Castro.

El mejor video de Luis Miguel

Sin embargo, puso su genialidad en el mejor video: ‘Cuando calienta el sol’, de Luis Miguel.

Las grabaciones ocurrieron en 1988, en Acapulco. “Te van a hablar de Warner, para ver si le haces un video a mi hijo”, le habría dicho su amigo de fiestas y confidencias, Luisito Rey.

Antes de ese encargo, Torres había dirigido un video sencillo para Luis Miguel: ‘No puedo vivir sin ti’, una especie de prueba, filmada en una sala, con el cantante interpretando la canción.

Pedro aceptó, según sus propias palabras en una entrevista concedida a Isabel Lascurain, sin embargo puso como condición que no fuera el padre del cantante. Luego rentó dos pisos en el club de yates de Acapulco, en un complejo llamado ‘Los Cocos’.

“Fue un video muy reality porque todo lo que estábamos viviendo”, describió Torres.

La filmación de ‘Cuando calienta el sol’ no sólo marcó una etapa para Luis Miguel, sino también para Pedro Torres.