Suscríbete
Famosos

Claudia Molinar se lanza contra Brenda Bezares: “Es una señora odiosa, hija de su madre”

Caludia, que fue la eliminada de esta semana, asegura que Brenda le cae gorda

Febrero 02, 2026 • 
Alejandro Flores
BRENDA BEZARES CLAUDIA MOLINAR.jpg

Claudia y Brenda se caen mal

Instagtram

La eliminación de Claudia Molinar y y Raúl el Pelón fue especialmente un golpe duro emocionalmente.

Durante la gala dominical de este 1 de febrero en el reality show "¿Apostarías por mí?”, Claudia y Raúl pasaron de la incertidumbre al júbilo y luego a la tristeza.
En una primera instancia parecía que la pareja había ganado el resto de salvación, lo que les garantizaba estar una semana más en la villa, Pero en la revisión de repeticiones, la producción detectó que el Pelón hizo movimientos fuera de tiempo y entonces quedaron nuevamente nominados.

Y finalmente, ellos fueron los eliminados al ser la pareja con menos votos.
Cuando llegaron al foro, la primera reacción de Laura fue ser dura y directa en contra de los Bezares, en particular contra Brenda.

“En cuanto la conocí, la señora me cayó... no, no, hay personas con las ue haces click pero con ella definitivamente no. La señora es muy odiosa y muy hija de su madre... que dios me perdone”.

El fuerte enfrentamiento de Brenda Bezares con Claudia Molinar

Brenda Brezares, sin saber lo que Claudia dice de ella, reaccionó a su eliminación con una reflexión que compartió con su esposa Mario Bezares:
“Trato de no engancharme pero... soy un ser humano”.

TE RECOMENDAMOS LEER: El legado de Pedro Torres: ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel
Claudia Molinar asegura que los Bezares no ayudan en nada dentro de la villa y que se comportaban como si el resto de las parejas fueron sus “esclavos”.
“No hacían nada, más que irse en contra de nosotros, yo los traigo súper atravesados”.

Raúl el Pelón se sintonizó con las declaraciones de su esposa.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

“Yo sostengo lo que dije de Mario Bezares. Y como dijo Emiliano Zapata: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Si la gente quiere seguirle el juego a los Bezares, allá ellos”

Mario Bezares ¿Apostarías por mí? Brenda Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
michelle renaud hijo.jpg
Famosos
¡Terminó la dulce espera! Nace el bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Perro-Torres-legado.jpg
Famosos
El legado de Pedro Torres: ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel
Febrero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
belinda.jpg
Famosos
Así lucen juntos Belinda y Miguel Ángel Silvestre; son Carlota y su amante en la serie sobre la emperatriz
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
martha figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa nunca perdonará “ciertas cosas” que le hicieron en “Ventaneando”
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones (1).jpg
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
“Lloré todo lo que tenía llorar”, dice el conductor
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
gerardo taracena.jpg
Famosos
Muere a los 56 años Gerardo Taracena, actor de “Apocalypto”, La reina del sur” y “Cometierra”
El actor acababa de ser homenajeado en octubre de 2025 por el Unifest por su “destacada trayectoria en cine”
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
ye maizajo.jpg
Famosos
¿Quién es el chef mexicano que le preparó tacos a Kanye West? Empezó vendiendo tortillas
El músico se presentó en La México este fin de semana pero se dio tiempo para probar el antojito mexicano por excelencia
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel imelda tuñon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón graba a José Julián con máscara para que le mande cruel mensaje a su abuelita Maribel Guardia
El niño aparece junto a ella, quien le pregunta: "¿Por qué estás enojado?”
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores