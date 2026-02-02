Claudia Molinar se lanza contra Brenda Bezares: “Es una señora odiosa, hija de su madre”

La eliminación de Claudia Molinar y y Raúl el Pelón fue especialmente un golpe duro emocionalmente.

Durante la gala dominical de este 1 de febrero en el reality show "¿Apostarías por mí?”, Claudia y Raúl pasaron de la incertidumbre al júbilo y luego a la tristeza.

En una primera instancia parecía que la pareja había ganado el resto de salvación, lo que les garantizaba estar una semana más en la villa, Pero en la revisión de repeticiones, la producción detectó que el Pelón hizo movimientos fuera de tiempo y entonces quedaron nuevamente nominados.

Y finalmente, ellos fueron los eliminados al ser la pareja con menos votos.

Cuando llegaron al foro, la primera reacción de Laura fue ser dura y directa en contra de los Bezares, en particular contra Brenda.

“En cuanto la conocí, la señora me cayó... no, no, hay personas con las ue haces click pero con ella definitivamente no. La señora es muy odiosa y muy hija de su madre... que dios me perdone”.

El fuerte enfrentamiento de Brenda Bezares con Claudia Molinar

Brenda Brezares, sin saber lo que Claudia dice de ella, reaccionó a su eliminación con una reflexión que compartió con su esposa Mario Bezares:

“Trato de no engancharme pero... soy un ser humano”.

Claudia Molinar asegura que los Bezares no ayudan en nada dentro de la villa y que se comportaban como si el resto de las parejas fueron sus “esclavos”.

“No hacían nada, más que irse en contra de nosotros, yo los traigo súper atravesados”.

Raúl el Pelón se sintonizó con las declaraciones de su esposa.

“Yo sostengo lo que dije de Mario Bezares. Y como dijo Emiliano Zapata: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Si la gente quiere seguirle el juego a los Bezares, allá ellos”