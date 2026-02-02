Olivia Collins ARREMETE contra Imelda Tuñón: la llama “caprichosa”, “mantenida” y “malagradecida”

“En esta vida no hay que ser malagradecidos, porque se regresa, es un boomerang”.

La amistad entre Maribel Guardia y Olivia Collins es a prueba de todo, y la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ no ha dudado en defender a la costarricense, sobre todo en el pleito legal que enfrenta con su exnuera Imelda Garza Tuñón.

Fue durante un encuentro con la prensa que Olivia lanzó fuertes declaraciones en contra de la madre de José Julián, a quien calificó como “mantenida” y “malagradecida” por su comportamiento hacia Maribel y su familia.

“Maribel es un ser humano maravilloso. Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable porque esta persona, esta tipa, que yo no la quiero nada porque de verdad le está haciendo mucho daño, digamos entre comillas porque Maribel es entrona, tiene una inteligencia emocional maravillosa, y sí duele, son pérdidas, y eso se queda aquí y Julián también era como mi hijo porque mi hija Silvana nació el primero de mayo y Julián nació el 2 mayo, o sea, las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo, teníamos el mismo ginecólogo, nos juntábamos para jugar con los niños, y pues es un dolor que no se va a superar simplemente se frena un poco. Lo que está haciendo esta señora me parece de muy mal gusto, declaró Collins.

Y recordó que cuando el hijo de su amiga, Julián Figueroa, estaba con vida, siempre “era una chica caprichosa, se iba, lo dejaba ahí, estaban separados. Dormían en habitaciones diferentes, ya se quisieron divorciar y bueno, pues nada, no se llevaron bien”, expresó.

La intérprete de ‘Como en el cine’ también acusó a Tuñón de depender económicamente de Los Figueroa.

“Ella pues ya marcaba su interés, no simplemente por estar bien protegida, mantenida, cuidando a su hijo. Maribel participando en todos los gastos y ella pues nada más a divertirse”, sostuvo Collins.

Además, entre sus declaraciones, la actriz criticó el comportamiento de Imelda en torno al manejo de la relación con su hijo y con Guardia.

“En esta vida no hay que ser malagradecidos, porque se regresa, es un boomerang”.

Y es que según Olivia, Maribel asumió por completo el cuidado y manutención de su nieto, mientras que Garza Tuñón no tenía el mismo compromiso. Al tiempo que calificó las diversas palabras de Imelda sobre su mejor amiga como ofensivas y sin fundamento.

“Hay unas declaraciones muy desagradables que Imelda emitió asegurando que su abuelo le había contado en sus épocas, que Maribel prácticamente se vendía a los hombres por 100 dólares. Me parece tan vil y tan bajo que haga eso”, dijo.

Finalmente, Collins reafirmó su respaldo a Maribel y la importancia de mantener el respeto en los asuntos familiares. “No quiero hablar de ella porque no soy su vocera, soy su amiga, soy como su hermana, pero le corresponde a ella”, puntualizó.

