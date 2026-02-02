Suscríbete
Jessica Segura a punto de cumplir su sueño de ser mamá: ya tiene tres embriones para INSEMINARSE

Tras casi una década juntos, la actriz y su esposo buscan tener a su primer hijo.

Febrero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jessica-Segura.jpg

Jessica Segura busca convertirse en madre junto a su pareja Adrián Pous.

Instagram/YouTube

“En nuestro caso y por nuestra edad tomaron un ovulito mío y el esperma de Adrián y se hizo un embrión”.

Para nadie es un secreto que Jessica Segura ha buscado con mucha esperanza ser madre. Varios han sido los intentos de la conductora de ‘Envinadas’ por lograr su sueño, al lado de su esposo Adrián Pous, sin embargo, el tiempo les ha permitido sumar experiencia para recibir a su primer hijo.

Jessica tuvo un encuentro con la prensa por la celebración de su cumpleaños, y ahí afirmó que su deseo al soplar las velas de su pastel es que llegue un bebé. “Espero que este año finalmente se materialice y llegue a nuestras vidas, a completar nuestra familia”, expresó la actriz.

Al tiempo que mencionó que para lograrlo, al lado de su esposo “estamos trabajando un buen entre terapia psicológica, terapia con nuestros doctores para tener un embarazo asistido, haciendo de todo, constelaciones, echando buena vibra, manifestaciones, todo lo que se pueda”.

De la misma forma, Segura explicó cuál fue el proceso de inseminación que eligieron, pues cada pareja tiene necesidades particulares.

“En nuestro caso y por nuestra edad tomaron un ovulito mío y el esperma de Adrián y se hizo un embrión, se mandaron a estudiar y tenemos tres embriones sanos y esos son los que podríamos transferir. Estamos en estudios para que todo esté bien y cuando los doctores nos digan que podemos intentar, intentaremos”, compartió la también conductora.
La ilusión de ser padres se ha demorado, pero lejos de ver un problema, Jessica y Adrián han encontrado que su primer hijo los tomará más listos, experimentados y con más ganas.

“Me siento mucho más preparada, mucho más fuerte y con más herramientas porque también al principio no entendía, y aunque uno no quiera, soy actora, tiendo a ser (dramática). Pasé por muchos procesos, dentro de ellos entender de qué va, que es lo que yo estoy viviendo”, enfatizó Jessica.
Pero además de tomar ayuda física, la pareja eligió acompañamiento psicológico, sobre todo porque Segura cargaba con la idea de que no era una “mujer completa” por no tener hijos.

“Es una buen herramienta el tomar terapia al mismo tiempo, me ha ayudado a mantenerme centrada, enfocada, y sobre todo a analizar la información como viene, sin ponerle carga emocional porque estaba muy confundida me sentía como una ‘mujer chafa’. Al principio me sentía como de por qué estoy rota, por qué yo no puedo si todas las mujeres debemos hacer esto. Muchos pensamientos que nos inculcan la sociedad o incluso nuestros padres y que no nos damos cuenta que tenemos construcciones erróneas”.

Y continuó: “Me ha ayudado la terapia para entender que no por ser mamá tengo que dejar de ser mujer o de sentirme útil y ser una profesionista. Creo que se pueden llevar ambas cosas”.

Finalmente, la también actriz de doblaje agradeció la presencia de su esposo en cada etapa y oportunidad que le vida le presenta.

“Es mi cuerpo, pero Adrián vive todos los procesos conmigo, es mi compañero de vida y cuando yo estoy rota, él también se rompe un poco, pero el hecho de poder platicarlo que él también haya entrado a terapia y sepa cómo apoyarme y saber que estamos juntos en esto es súper importante”, concluyó.

Jessica Segura
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
