Suscríbete
Famosos

Exconcursante de ‘La Voz’ muere tras ser MORDIDA por una serpiente mientras dormía

La cantante estaba planeando su primer concierto en solitario antes de su fallecimiento.

Febrero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La-Voz-concursante.jpg

La exparticipante despertó de forma abrupta tras la mordedura de una serpiente.

Instagram

Una cantante emergente que apareció en la tercera temporada de ‘La Voz’, falleció tras sufrir una mordedura de serpiente. La joven estrella tenía 26 años.

Ifunanya Nwangene, originaria de Nigeria, perdió la vida en su casa de Abuya.

La noticia fue confirmada por un amigo cercano de la artista y director musical del Coro Amemuso, agrupación en la que Nwangene era soprano.

TE RECOMENDAMOS: Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz

En una publicación de Facebook, Sam Exugwu, anunció el “repentino fallecimiento”, al tiempo que destacó su enorme potencial. “Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu”, escribió.

Medios locales recogen que Nwangene estaba dormida cuando fue atacada por una serpiente y la mordedura la despertó de forma abrupta. Una de sus compañeras de coro, Hillary Obinna, narró que posteriormente hallaron dos serpientes al interior de su domicilio.

Tras el ataque, la joven acudió a una clínica cercana en busca de auxilio, sin embargo, en el hospital no disponían del antídoto, por lo que fue trasladada a otro nosocomio, donde finalmente perdió la vida.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Ifunanya alcanzó fama nacional tras su participación en la tercera temporada de ‘La Voz Nigeria’, donde logró que dos sillas giraran durante su audición a ciegas. Su interpretación de ‘Take a Bow’, de Rihanna, supera las 80 mil visualizaciones en YouTube.

NO TE VAYAS SIN LEER: Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir

A lo largo de la emisión, destacó por su versatilidad al cantar jazz, ópera, música clásica y soul.

De acuerdo con la BBC, la artista estaba preparando su primer concierto en solitario para 2026, un proyecto que desgraciadamente no llegará a materializarse. En su última publicación en Instagram, había anunciado un “nuevo proyecto” junto al músico nigeriano Tbrass, quien le ha rendido homenaje tras conocerse la noticia.

La Voz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
BRENDA BEZARES CLAUDIA MOLINAR.jpg
Famosos
Claudia Molinar se lanza contra Brenda Bezares: “Es una señora odiosa, hija de su madre”
Febrero 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri (2).jpg
Famosos
Yuri comparte asombrosa lección que le dio Miguel Blasco: “voy a decir algo íntimo”
Febrero 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
chapelle roan.jpg
Famosos
¿Misógino o revolucionario? Chappelle Roan escandaliza con su vestido en los Grammy 2026
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
viral persecuion.jpg
Viral
Se persiguen como en Rápidos y Furiosos en la CDMX; uno de ellos termina arrastrado en la calle
Un incidente vial se hizo viral pues uno de los conductores se bajó del auto en carriles centrales de una vía rápida
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
pablo perroni.jpg
Famosos
Pablo Perroni se destapa más y revela la identidad del hombre del que se enamoró
El estreno de la obra musical “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor” fue el marco para su declaración de amor
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
yordi rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado aprovecha cancelación “Enrrollados” para someterse a una doble cirugía
El conductor acepta que es una operación complicada pero confía en los médicos
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
michelle renaud hijo.jpg
Famosos
¡Terminó la dulce espera! Nace el bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud
Los actores publicaron la primera foto de su segundo bebé juntos
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores