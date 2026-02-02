Exconcursante de ‘La Voz’ muere tras ser MORDIDA por una serpiente mientras dormía

Una cantante emergente que apareció en la tercera temporada de ‘La Voz’, falleció tras sufrir una mordedura de serpiente. La joven estrella tenía 26 años.

Ifunanya Nwangene, originaria de Nigeria, perdió la vida en su casa de Abuya.

La noticia fue confirmada por un amigo cercano de la artista y director musical del Coro Amemuso, agrupación en la que Nwangene era soprano.

En una publicación de Facebook, Sam Exugwu, anunció el “repentino fallecimiento”, al tiempo que destacó su enorme potencial. “Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu”, escribió.

Medios locales recogen que Nwangene estaba dormida cuando fue atacada por una serpiente y la mordedura la despertó de forma abrupta. Una de sus compañeras de coro, Hillary Obinna, narró que posteriormente hallaron dos serpientes al interior de su domicilio.

Tras el ataque, la joven acudió a una clínica cercana en busca de auxilio, sin embargo, en el hospital no disponían del antídoto, por lo que fue trasladada a otro nosocomio, donde finalmente perdió la vida.

Ifunanya alcanzó fama nacional tras su participación en la tercera temporada de ‘La Voz Nigeria’, donde logró que dos sillas giraran durante su audición a ciegas. Su interpretación de ‘Take a Bow’, de Rihanna, supera las 80 mil visualizaciones en YouTube.

A lo largo de la emisión, destacó por su versatilidad al cantar jazz, ópera, música clásica y soul.

De acuerdo con la BBC, la artista estaba preparando su primer concierto en solitario para 2026, un proyecto que desgraciadamente no llegará a materializarse. En su última publicación en Instagram, había anunciado un “nuevo proyecto” junto al músico nigeriano Tbrass, quien le ha rendido homenaje tras conocerse la noticia.

