Suscríbete
Telenovelas

Daniela Luján y Martín Ricca protagonizan la BODA más esperada desde ‘El Diario de Daniela’

Los actores coronaron su romántica historia, que inició cuando eran niños, en el final de ‘Papás por siempre’.

Febrero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-Martín-Ricca.jpg

Daniela Luján y Martín Ricca se casaron para la final de ‘Papás por siempre’.

Instagram

“Mucho de nuestro público, de nuestros fans, la gente que ha crecido con nosotros, y que nos ha visto en distintas historias, siempre imaginó esto”.

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que los fans de Daniela Luján y Martín Ricca pudieran disfrutar de su boda, por lo menos en la ficción. Los actores que vivieron un inocente amor infantil en ‘El Diario de Daniela’, en 1998, pudieron concretar la historia de amor pendiente.

Y es que lo que antes apenas eran besos y tomarse de la mano, ahora se volvió una gran boda y el pensar en formar una familia en el futuro.

Las imágenes forman parte del final de la telenovela ‘Papás por siempre’.

MIRA TAMBIÉN: Entre lágrimas despiden a primer actor de ‘Café con aroma de mujer’; AGONIZÓ sus últimos días de vida

“Mucho de nuestro público, de nuestros fans, la gente que ha crecido con nosotros, y que nos ha visto en distintas historias, siempre imaginó esto. Y nosotros también, siempre hasta de broma (decíamos) ‘¿y cuándo nos tocará casarnos?, ¿y la familia y los hijos?’, bueno acá se está dando todo”, dijo Ricca al ser abordado por la cámara de Televisa Espectáculos.

Tanto Daniela como Martín, dijeron estar agradecidos de que durante sus respectivas carreras hayan coincidido en varias ocasiones.
“Ha sido toda una experiencia ‘Clara Luz’, fue muy precioso hacer una primera parte y que hubiera una segunda parte, fue muy sorpresivo y se le agradece muchísimo a la gente. Que termine así la historia con el amor triunfando me da mucho gusto”, indicó Luján.
Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sobre la buena mancuerna que se ha dado entre ambos actores, el argentino expresó que “siempre es un placer trabajar con Dani, con ella todo es más fácil, hay una comunicación, una química muy importante desde aquel 99 que arrancamos en ‘El Diario de Daniela’ hasta acá somos los mismos amigos, los mismos compañeros y día a día aprendo muchísimo de ella”.

TE RECOMENDAMOS: Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”

El melodrama infantil contó con la participación de Yolanda Ventura y Marcelo Buquet como protagonistas adultos y Daniela y Martín como protagonistas infantiles. Los antagonistas fueron representados por Mónika Sánchez, Odiseo Bichir, David Ostrosky y Roberto Ballesteros. También marcó el regreso a la televisión de Gaspar Henaine ‘Capulina’.

Fue la primera telenovela de Rosy Ocampo y también la que tuvo un final en vivo en el Estadio Azteca. Además es la única telenovela de Televisa Niños en incluir dos escenas de muerte violenta: el asesinato de ‘Leonor’ (ahogada por un sicario mientras buceaba, por medio de la extracción forzosa del suministro de oxígeno), y ‘Lidi’ atropellada.

Daniela Luján Martín Ricca Papás por siempre El Diario de Daniela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sebastian poza (1).jpg
Telenovelas
Así luce el hijo de Jorge Poza y Mayrín Villanueva en su nueva telenovela
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Café-con-aroma-de-mujer.jpg
Telenovelas
Entre lágrimas despiden a primer actor de ‘Café con aroma de mujer’; AGONIZÓ sus últimos días de vida
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
dalilah polanco (2).jpg
Telenovelas
Dalilah Polanco fue víctima de un error médico y una escena de telenovela se convirtió en emergencia real
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
la fea más bella.jpg
Telenovelas
20 años de La fea más bella: Angélica Vale confiesa que copiaron cosas de “Betty la fea”
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Pepe-Teo-incendio.jpg
Famosos
Aterrador INCENDIO devora el auto en el que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo en pleno desierto
Los creadores de contenido se dirigían a Mexicali para ofrecer un espectáculo cuando el vehículo en el que viajaban comenzó a incendiarse.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eva-María-Beristain.jpg
Famosos
Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, a punto de morir por ABORTAR en clínica clandestina
La creadora de contenido relató el trágico episodio que casi le cuesta la vida.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
BRENDA BEZARES CLAUDIA MOLINAR.jpg
Famosos
Claudia Molinar se lanza contra Brenda Bezares: “Es una señora odiosa, hija de su madre”
Caludia, que fue la eliminada de esta semana, asegura que Brenda le cae gorda
Febrero 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri (2).jpg
Famosos
Yuri comparte asombrosa lección que le dio Miguel Blasco: “voy a decir algo íntimo”
La cantante no podía creer lo que el productor le dijo: “No vengas a grabar esos días”
Febrero 02, 2026
 · 
Alejandro Flores