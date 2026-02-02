Daniela Luján y Martín Ricca protagonizan la BODA más esperada desde ‘El Diario de Daniela’

“Mucho de nuestro público, de nuestros fans, la gente que ha crecido con nosotros, y que nos ha visto en distintas historias, siempre imaginó esto”.

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que los fans de Daniela Luján y Martín Ricca pudieran disfrutar de su boda, por lo menos en la ficción. Los actores que vivieron un inocente amor infantil en ‘El Diario de Daniela’, en 1998, pudieron concretar la historia de amor pendiente.

Y es que lo que antes apenas eran besos y tomarse de la mano, ahora se volvió una gran boda y el pensar en formar una familia en el futuro.

Las imágenes forman parte del final de la telenovela ‘Papás por siempre’.

“Mucho de nuestro público, de nuestros fans, la gente que ha crecido con nosotros, y que nos ha visto en distintas historias, siempre imaginó esto. Y nosotros también, siempre hasta de broma (decíamos) ‘¿y cuándo nos tocará casarnos?, ¿y la familia y los hijos?’, bueno acá se está dando todo”, dijo Ricca al ser abordado por la cámara de Televisa Espectáculos.

“Ha sido toda una experiencia ‘Clara Luz’, fue muy precioso hacer una primera parte y que hubiera una segunda parte, fue muy sorpresivo y se le agradece muchísimo a la gente. Que termine así la historia con el amor triunfando me da mucho gusto”, indicó Luján.

Tanto Daniela como Martín, dijeron estar agradecidos de que durante sus respectivas carreras hayan coincidido en varias ocasiones. Sobre la buena mancuerna que se ha dado entre ambos actores, el argentino expresó que "siempre es un placer trabajar con Dani, con ella todo es más fácil, hay una comunicación, una química muy importante desde aquel 99 que arrancamos en hasta acá somos los mismos amigos, los mismos compañeros y día a día aprendo muchísimo de ella".

El melodrama infantil contó con la participación de Yolanda Ventura y Marcelo Buquet como protagonistas adultos y Daniela y Martín como protagonistas infantiles. Los antagonistas fueron representados por Mónika Sánchez, Odiseo Bichir, David Ostrosky y Roberto Ballesteros. También marcó el regreso a la televisión de Gaspar Henaine ‘Capulina’.

Fue la primera telenovela de Rosy Ocampo y también la que tuvo un final en vivo en el Estadio Azteca. Además es la única telenovela de Televisa Niños en incluir dos escenas de muerte violenta: el asesinato de ‘Leonor’ (ahogada por un sicario mientras buceaba, por medio de la extracción forzosa del suministro de oxígeno), y ‘Lidi’ atropellada.

