Así luce el hijo de Jorge Poza y Mayrín Villanueva en su nueva telenovela

Sebastián Poza participa en “Hermanas, un amor compartido”, que se estrena el 2 de febrero

Enero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
sebastian poza (1).jpg

Sebastián Poza es Saúl Guajardo

Octavio Lazcano

Sebastián Poza ha actuado al lado de su madre Mayrín Villanueva en “Soltero con hijas”, y de su padre Jorge Poza en “El precio de amarte”.

Es un actor joven con varios proyectos ya en su hoja de vida, ya que comenzó a actuar desde los 12 años.
Ahora, con 22 años de edad y apenas empezando su vida independiente, Sebastián ha logrado un lugar dentro del elenco de “Hermanas, un amor compartido”.
En este melodrama producido por Silvia Cano y protagonizado por Adriana Louvier y Danna García, Sebastián Poza interpreta a Saúl Guajardo Fonseca.
Es el rol de un típico niño rico, fanfarrón y carismático, que se divierte presumiendo y conquistando a las recién llegadas a la universidad. Vive con su padre, Matías, y su madre, Gina. Lleva dos años en la carrera de Administración y apenas ha aprobado cinco materias; su excusa es que no tiene prisa y su papá no lo presiona.
Acorde con esta personalidad, Sebastián ha trabajado en una caracterización pulcra: sin barba, con el cabello relamido, siempre bien peinado y vestido con camisas en perfecta combinación con su pantalón.

sebastian poza saul guajardo.jpg

La nueva imagen de Sebastián Poza

Televisa

¿Cuál es el personaje de Sebastián Poza en “Hermanas, un amor compartido”?

La trama del personaje se desarrolla a partir de que conoce a Aura y se encapricha con ella, pero ella lo rechaza. Aura es interpretada por Michelle Pellicer, y su personaje es el de la hija que Rebeca dio a luz, pero que Mónica crió cuando su hermana la entregó a una casa hogar.

“Es una chica muy hermosa, dulce, alegre e ingenua. De su abuela heredó la sonrisa; de su madre Mónica, la bondad; y de su verdadera madre, Rebeca, la intolerancia a la injusticia. Dedicada a sus estudios de Letras y Literatura Hispánicas en la universidad, Aura tiene muy claro que quiere ser escritora”, se lee en la sinopsis oficial.

Michelle Pellicer.jpg

Michelle Pellicer es Aura

Televisa

En cuanto al personaje de Sebastián Poza, tiene un giro importante cuando entra en contacto con Julia, interpretada por Ana Tena.

“Julia entra a la universidad y se deslumbra con Saúl, quien la utiliza para acercarse a Aura. Saúl es líder natural entre su grupo de amigos, quienes lo secundan en sus excesos y fanfarronadas”.

“Hermanas, un amor compartido” se estrena el lunes 2 de febrero.

Sebastián Poza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
