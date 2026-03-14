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Telenovelas

La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith Gozález”

Apenas iba en su tercera semana de transmisión cuando se decidió recortarla a la mitad

Marzo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg

Aylín Mujica y Jorge Luis Pila

TV Azteca y Hemeroteca TVyNovelas

En febrero de 1999 Jorge Luis Pila y Aylín Mujica recibieron uno de los más duros golpes de su carrera.

Los productores de la telenovela que protagonizaban en TV Azteca les anunciaron que se recortaba a la mitad, que la audiencia no les había favorecido, que la competencia los derrotaba noche a noche y que por tanto, se tenía que reescribir el final.
En las páginas de TVyNovelas quedó el testimonio de ambos actores aceptando con resignación el final adelantado.
Se mostraban tristes pero también seguros de que habían hecho su mayor esfuerzo.
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El recorte de Yacaranday

La telenovela de la que hablamos es Yacaranday, que apenas iba en su tercera semana de transmisión cuando se decidió ponerle punto final por falta de teleaudiencia, según reconoció el propio Jorge Luis Pila.
La telenovela fue recortada de 120 capítulos a 70 por lo que se reescribió el final para que la historia no quedara inconclusa y así poder terminarla al aire el 15 de abril de aquel año.
Las grabaciones, de hecho, se habían concluido tres semanas antes, y fue entonces que los productores Gustavo y Alejandro Gavira se reunieron con el equipo de trabajo para comunicar la decisión tomada por la empresa.

Los actores aseguraron a TVyNovelas que su primera reacción al conocer la noticia fue de sorpresa.

“Nos sentimos tristes enojados y destrozados; todas esas emociones las vivimos a la vez porque nos habíamos preparado para darle vida a nuestros personajes”.

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Los dos consideraron que Yacaranday era una excelente historia y que además estaba muy cuidada en cuanto a temas realizadas con filtros especiales y locaciones.

Las razones del fracaso

-¿Qué fue lo que ocurrió?, se les preguntó

Que competimos en horario con “Nunca te olvidaré” y tanto Edith González como Fernando Colunga tienen seguidores cautivos que los llevaron al éxito y a nosotros al fracaso, señaló Pila

Aunque los dos protagonizaban el melodrama ninguno se echó a cuestas la culpa del fracaso.
“‘Señora’ resultó un gran éxito”, comentó Aylin.

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Jorge dice: “La gente me sigue reconociendo por mi trabajo en “Al norte del corazón”, una historia que se quedó grabada en la mente del público”.
Ambos se sienten afectados porque se le puso punto final a yacaranday pero tienen mucho carrera por delante

Aylín Mujica Jorge Luis Pila
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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