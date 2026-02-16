Construyen mansión para Sofía, personaje de Silvia Navarro en “Guardián de mi vida”, y así luce por dentro

La mansión en la que vivirá Sofía tiene un despacho tan confortable que hasta Juan Osorio lo envidia.

Sofía es el personajes que interpretará Silvia Navarro en la telenovela “Guardián de mi corazón”, producida por Osorio y que es una nueva versión de “Amores verdaderos”, el melodrama que protagonizó Erika Buenfil en 2012 con Eduardo Yáñez.

La mansión se construyó en uno de los foros de Televisa San Ángel y es una escenografía de las llamadas “de 360 grados”. Es decir, que no es una construcción de dos paredes sino de cuatro, incluyendo el techo.

Los espacios son amplios para permitir el movimiento de cámaras Instagram

De hecho, una de las dimensiones más impresionantes es la altura de la casa: de piso a techo mide unos 5 metros en algunas de las habitaciones.

El productor Juan Osorio está tan orgulloso de la construcción que hizo un video para mostrar algunos de los espacios de la mansión.

Osorio muestra, por ejemplo, la sala que está delimitada por un muro de piedra, lo cual es una proeza para el equipo de producción dentro de una escenografía.

También se puede ver la cocina totalmente equipada y funcional, con agua corriente y luz.

“Todo como lo puedes encontrar en una casa real”, dice el productor.

El despacho de Sofía es de dos plantas Instagram

La sala esta construida con la intención de que el director de escena tenga absoluta liberta al momento de colocar las cámaras, por lo que hay amplios espacios entre los sillones y pasillos.