Suscríbete
Telenovelas

Construyen mansión para Sofía, personaje de Silvia Navarro en “Guardián de mi vida”, y así luce por dentro

“Funciona como si fuera una casa real”, dice el productor Juan Osorio

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
juan osorio mansion guardian de mi corazon.jpg

La construcción es impresionante

Instagram TUPrensa

La mansión en la que vivirá Sofía tiene un despacho tan confortable que hasta Juan Osorio lo envidia.

Sofía es el personajes que interpretará Silvia Navarro en la telenovela “Guardián de mi corazón”, producida por Osorio y que es una nueva versión de “Amores verdaderos”, el melodrama que protagonizó Erika Buenfil en 2012 con Eduardo Yáñez.
La mansión se construyó en uno de los foros de Televisa San Ángel y es una escenografía de las llamadas “de 360 grados”. Es decir, que no es una construcción de dos paredes sino de cuatro, incluyendo el techo.

mansion guardian de mi corazón.png

Los espacios son amplios para permitir el movimiento de cámaras

Instagram

De hecho, una de las dimensiones más impresionantes es la altura de la casa: de piso a techo mide unos 5 metros en algunas de las habitaciones.
El productor Juan Osorio está tan orgulloso de la construcción que hizo un video para mostrar algunos de los espacios de la mansión.

Osorio muestra, por ejemplo, la sala que está delimitada por un muro de piedra, lo cual es una proeza para el equipo de producción dentro de una escenografía.
También se puede ver la cocina totalmente equipada y funcional, con agua corriente y luz.

“Todo como lo puedes encontrar en una casa real”, dice el productor.

estudio casa guardian de mi corazon.png

El despacho de Sofía es de dos plantas

Instagram

La sala esta construida con la intención de que el director de escena tenga absoluta liberta al momento de colocar las cámaras, por lo que hay amplios espacios entre los sillones y pasillos.

despacho guardian de mi corazon.png

Osorio dice que quisiera un despacho así

Instagram

Silvia Navarro Guardián de mi corazón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Doménica-Montero.jpg
Telenovelas
Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
domenica montero besos.jpg
Telenovelas
Rumbo al Día del Amor: Los besos más apasionados de Doménica Montero ¡con sus 3 galanes!
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
NUEVOS (42).png
Telenovelas
“¿Buscas Drama?” de TelevisaUnivision ganó el oro en los TikTok Ad Awards México 2026
Febrero 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Hijos-Sendel.jpg
Telenovelas
Hijos mellizos de Sergio Sendel CONQUISTAN las telenovelas… y ya compartirá escenas con su hija Valeria
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
samadhi zendejas alana flores.jpg
Famosos
Alana Flores revela mensajes con Samadhi Zendejas y asegura que miente
Alana asegura que los 10 kilos que tiene que bajar es un pretexto falso de parte de Samadhi
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
majo aguilar novio (1).jpg
Famosos
Majo Aguilar publica foto con su novio misterioso y sus fans aseguran que ya saben quién es
La cantante no ha querido revela públicamente el nombre de su nuevo amor
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores