Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado

El actor vuelve a la pantalla con Corazón de oro, luego de haber compartido en redes sociales que se sentía desaprovechado y pedir ser incluido en algún proyecto

El actor argentino Sergio Kleiner regresa a las telenovelas con Corazón de oro, bajo la dirección de Pedro Ortiz de Pinedo, tras haber vivido una etapa en la que se sentía desaprovechado como actor.

“Estoy disfrutando muchísimo. Reitero una vez más que, para mí, ¡actuar es vivir!; así que tener el privilegio de interpretar a un personaje de la magnitud de don Antonio es para mí una inyección de vida. Él es el patriarca de una gran familia y jefe supremo de un imperio vitivinícola que, a sus 80 años y tras asumir que padece una enfermedad letal, intentará enmendar sus errores para poder irse en paz de este mundo”, detalló.

Para el actor, trabajar es una forma de mantenerse entero, y qué mejor que hacerlo en un oficio que considera sagrado. “Lo disfruto mucho, muchísimo. La inactividad es la tumba del actor, como les digo a mis jóvenes alumnos: ‘lo mejor que le puede pasar a un actor es estudiar, porque somos aprendices de la vida para toda la vida’. Debemos estar entrenados para que, cuando llegue el momento, la gran oportunidad de demostrar nuestras cualidades y ejercer como se debe nuestro sagrado oficio, podamos lograrlo”.

En ese sentido, Sergio Kleiner, dijo que el seguir preparándose lo llevó a abrirse camino en el medio.

“Yo soy un artista consagrado a mi profesión y, a pesar de los caprichos de la industria en cuanto a un trabajo más constante, sigo preparándome y sigo siendo lo que soy: un actor de la vida para toda la vida”, enfatizó.

Hace un tiempo, el actor llamó la atención al publicar un video pidiendo trabajo, algo que muy pocos se atreven a hacer, sin embargo, a Kleiner eso no le importa. Para él lo más importante es mantenerse vigente. “Creo que no deja de ser dignificante pedir trabajo. El trabajo dignifica al ser humano, y la actuación dignifica al actor, porque cumple su misión, su objetivo: entregarse en cuerpo y alma al ejercicio de su sagrado oficio para los espectadores y por los espectadores, porque sin ellos nuestro trabajo no tendría razón de ser”.

Dedicarse a la actuación fue el deseo del argentino desde siempre: “Es algo que puede ser innato. El cine fue mi gran inspiración. Cuando mis padres me llevaron a ver una película, yo tenía seis años. Se llamaba Bolero, protagonizada por George Shroff, y bailaba Bolero de Ravel. Por eso, de niño, me dedicaba también a bailar el Bolero de Ravel frente al espejo de un gran ropero que había en el dormitorio de mis padres”.

“Entonces, una vecina le dijo a mi mamá: '¿Por qué no llevan a Sergio a una escuela?’. Había una gran escuela para niños donde impartían clases de actuación, danza, canto y música; una escuela que becaba a 40 alumnos por año, creada por la gran poetisa Alfonsina Storni y solventada por Eva Duarte de Perón. Eso fue en mi natal Argentina, antes de llegar a mi querida patria, que es México”, nos contó.

Aunque inició en Argentina, México “me permitió desarrollar una carrera”.

Sergio Klainer es un reconocido actor, director y escritor nacido en Buenos Aires, Argentina, con más de 60 años de trayectoria. Desde su niñez demostró un gran talento que lo llevó a incursionar en teatro, cine y televisión. Inició su carrera en el teatro con la compañía de la actriz mexicana María Teresa Montoya. Tras una gira por Centroamérica, que originalmente estaba planeada para seis meses, decidió establecerse en México, donde desarrolló una larga trayectoria en televisión, participando en telenovelas para Televisa, TVAzteca y Univisión.

Kleiner llegó a México y se enamoró de nuestro país: “México me permitió desarrollar una carrera, tener una familia, convertirme en hombre, porque llegué muy joven. Llegué con doña María Teresa Montoya, la gran actriz, en una gira de seis meses... ¡Quién iba a decir que serían 63 años de mi vida! Felizmente estoy enraizado en esta tierra, que reitero es mi patria adoptiva, que tanto quiero, donde han nacido mis hijos y mis nietos, y donde yo he crecido como hombre y como artista”, concluyó.