¿Por qué Daniela Luján tuvo dos “papás” en “El Diario de Daniela”? Así fue el pleito con Marcelo Buquet

El lunes 8 de marzo, el papá de Daniela cambió. No emocionalmente, sino físicamente.

El Diario de Daniela es un hito de la televisión mexicana por varios fenómenos generados a partir de su estreno y sobre todo el éxito que obtuvo con Daniela Luján y Martín Ricca como protagonistas.

Quedó para la historia de las telenovelas, por ejemplo, su final grabado en el Estadio Azteca, en vivo y con un concierto en el que todo el elenco tuvo oportunidad de lucirse.

Sin embargo, antes de llegar a a ese punto, vivió una breve crisis debido a un cambio de protagonista en el personaje de Enrique Monroy, el papá de Daniela.

¿Porqué se cambió al actor del papá de Daniela?

El problema sucedió durante los primeros meses de 1999, cuando la telenovela estaba a punto de terminar y Marcelo Buquet, actor de origen uruguayo que interpretaba a don Enrique, salió de la novela.

TVyNovelas registró ese pleito que significó una gran prueba para la entonces debutante Rosy Ocampo en el mundo de las telenovelas infantiles.

“Marcelo Buquet abandonó esta producción de Rosy Ocampo y como suele suceder en estos casos existen dos versiones de lo sucedido”,se lee en nuestra revista.

Efectivamente, las versiones eran contradictorias: el actor señalaba que la productora no le había pagado lo que le correspondía.

Pero Rosy Ocampo por su parte, señaló que Marcelo pedía un aumento de sueldo del 300% y que eso afectaba la producción de esa historia infantil, por lo que se tuvo que tomar una decisión y prescindir de los servicios del actor uruguayo.

A partir de entonces y hasta el final en el estadio Azteca, Gerardo Munguía personificó a Enrique Monroy, el papá de Daniela Luján.