Recordamos la actuación de Julián Figueroa cuando encarnó a su papá Joan Sebastián y dónde verla

La adolescencia de Joan Sebastian estaba muy lejos del mundo artístico.

Luego de haber estudiado en dos colegios religiosos, decidió que tenía vocación sacerdotal y entró como seminarista en una institución de Morelos.,

Esa etapa de la vida de Joan fue poco conocida hasta que se contó en su bioserie, en la cual se narra cómo fueron aquellos años en los que, pese a la oposición de su padre, estaba decidido a ser sacerdote.

Para interpretar a Joan Sebastian en esa etapa de su vida, la directora del proyecto, Carla Estrada, eligió a su hijo Julián Figueroa.

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Con solvencia, Julián encarnó al Joan religioso, decidido a dedicar su vida a la iglesia... pero no al celibato.

Incluso estando en el seminario. la bioserie producida por Televisa, narra que el joven Joan aprovechaba su salidas del seminario para cortejar mujeres en el pueblo.

Con la ingenuidad propia de su edad., el entonces seminaristas conquista a sus novias con frases como “las espinas son los días que no te veo”, que a la luz de la historia son el origen de su estilo para componer: metáforas contundentes y sencillas.

¿Dónde se puede ver la bioserie de Joan Sebastian?

Julián Figueroa interpreta a su padre en secuencias dramáticas importantes, como cuando su padre regresa de los Estados Unidos y va a buscarlo al seminario pero se lo encuentra boleando zapatos, oficio que también realiza para poder mandarle algo de dinero a su madre y sus hermanas.

Julián Figueroa está por cumplir 3 años de muerto una tragedia que se ha visto rodeada por el pleito legal en el que su viuda Imelda Garza y su mamá, Maribel Guardia, se disputan la guardia custodia de su hijo José Julián.

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“Por siempre Joan”, la bioserie en la que también aparece José Manuel Figueroa interpretando al cantante en una etapa más adulta, se puede ver en la plataforma de ViX.

Son 18 capítulos en total, y que terminan cuando Sebastian, ante la inminente noticia de que el cáncer que lo aqueja es irreversible, pide que le monten un estudio de grabación en su casa para hacer un último disco.

