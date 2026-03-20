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¿Por qué Yeri Mua canceló gira por México y EEUU, incluido el concierto en el Auditorio Nacional?

El 19 de abril de 2026 se presentaría en el Coloso de Reforma; había hecho conferencia de prensa, pero cambiaron sus planes.

Marzo 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Yeri Mua cancela concierto en el Auditorio Nacional

Edson Vázquez

Yeri Mua estaba emocionada. Se presento ante la prensa en conferencia para anunciar su concierto en el Auditorio Nacional el 19 de abril de 2016, pero eso ya está cancelado.

La gira por México y Estados Unidos que planeaba la influencer, ya es cosa del pasado.

A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua confirmó la cancelación de sus planes y la ruptura con su equipo de trabajo.

Con el humor que la caracteriza, informó a sus fans del cambio de planes, que incluyen que ahora su mamá es su mánager.

Con la foto de un hámster gritando, Yeri Mua escribió: “Pues al chile cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos, incluyendo el Auditorio Nacional”

“Por varias razones pero le echaremos la culpa al flop para no enredarnos”.

“El chiste es que ya no será el gran evento jochis. Y pues ya no trabajo con mi antiguo equipo de chamba y asuich”, dijo la famosa. Efectivamente, en Ticketmaster ya no existe la venta de boletos para su concierto, que por cierto, no había vendido muchas entradas.

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MrPepe Rivero
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