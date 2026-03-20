Suscríbete
Famosos

Al interior de la nueva casa de Jacqueline Andere y por qué la quiere remodelar

La actriz vive rodeada de fotos, memorabilia y retratos que dan cuenta de su trayectoria artística y su vida personal

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
jacqueline andere (1).jpg

Jacqueline Andere atesora un cuadro con el retrato de quien fue su esposo

Captura Marco Antonio Silva

Perfeccionista como siempre ha sido, Jacqueline Andere mira la los taburetes de su nueva casa y no puede sino decir: hay que cambiar el tapiz.

La actriz de” El Maleficio” y “El Ángel exterminador” (por mencionar dos de sus más emblemáticos trabajos en su trayectoria que se compone de unas 50 telenovelas y otras tantas películas) acaba de adquirir una casa nueva caracterizada por unos enormes ventanales que permiten la entrada de la luz solar durante todo el día.
TE RECOMENDAMOS: ¡Nadie lo sabía! El desgarrador secreto que Yuri ocultó tras la muerte de su madre, Dulce Canseco

Andere mostró el interior de su nuevo hogar a Marco Antonio Silva para uno de sus programas en su canal de Youtube, En uno de los muros muy cerca de la entrada cuelga el enorme cuadro con la pintura de quien fue su marido y amor más grande: José María Fernández Unsáin.

Screenshot 2026-03-19 233316.png

Jacqueline Andere y su retrato

Captura @marcoantoniosilva

Con este escritor vivió un matrimonio de 30 años, hasta la muerte de él en 1997.
Junto a ese cuadro está uno de ella en su época de juventud, cuando fue una musa de cineastas como Luis Buñuel, Jorge Fons y Luis Alcoriza.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

Nodal-Grupo-Firme.jpg
Famosos
Christian Nodal enfrenta acusaciones de PLAGIO a Grupo Firme por su nueva canción ‘Incompatibles’
Marzo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
nodal cazzu bad bunny.jpg
Famosos
Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu christian nodal
Famosos
Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
cazzu nodal (3).jpg
Famosos
¿Cazzu se arrepiente del escándalo con Nodal y Rauw Alejandro? “Lo que digo, lo hago por mi hija”
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores

Así es la casa de Jacqueline Andere

La sala de la casa es un espacio iluminado con luz cálida con un mueble empotrado en la pared con algunas figuras prehispánicas.
Junto a una de las ventanas que da a un jardín enorme y lleno de vegetación, Jacqueline puso un mueble con algunas de sus fotos más queridas.

“Aquí en esta foto está mi mamá con mis tías, que eran siete hermanas”, explica Andere.

Aprovecha también para hacer un recordatorio de la elegancia que siempre mostró su madre y que es algo que ella aprendió y nunca ha dejado de practicar.

casa jacqueline andere.png

La actriz le muestra las fotos a Marco Antonio Silva

Captiura Marco Antonio Silva

En una mesa ubicada entre el recibidor y la sala, Jacqueline ha colocado una especie de memorabilia nostálgica con recuerdos de algunas de sus obras de teatro y películas más importantes, así como objetos de sus viajes a los cuales les tiene un especial afecto.
Ahí tiene, por ejemplo, una especie de daguerrotipo portátil en el que guarda con mucho celo una foto de la emperatriz Carlota, que fue una obra de teatro que ella protagonizó.

casa jacqueline andere.png

Un muro especial

Captura Marco Antonio Silva

Como es una casa recién adquirida tiene algunos elementos que no le gustan del todo. Por ejemplo, una cantina enorme en la que, dice, “Había un montón de botellas, todas de lujo y caras”.

Y por eso mismo quiere cambiar varios elementos de la decoración, incluyendo el tapiz de los taburetes para igualarlos con el color del mueble de la cantina.

Jacqueline Andere Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jorge-salinas-hijo-santiago-.jpg
Famosos
Él es Santiago, hijo de Jorge Salinas con Fátima Boggio: Es modelo ¿pero apostará por la actuación?
Marzo 19, 2026
 · 
TVyNovelas
César-Bono.jpg
Famosos
Captan el DRAMÁTICO momento en el que César Bono casi se ahoga al comer pollo en un restaurante
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bárbara-Mori.jpg
Famosos
Bárbara Mori revela que en pleno éxito de ‘Rubí’ estaba deprimida y sumida en el ALCOHOLISMO
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri-Dulce-Canseco.jpg
Famosos
¡Nadie lo sabía! El desgarrador secreto que Yuri ocultó tras la muerte de su madre, Dulce Canseco
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio-islas-adela-noriega-.jpg
Telenovelas
¿Mauricio Islas tiene contacto con Adela Noriega? El actor recuerda “Amor real” y desmiente mitos
Mauricio y Adela también compartieron su talento en “El Manantial”.
Marzo 19, 2026
 · 
Nayib Canaán
chritian bach humberto zurita bodas de odio vestido.jpg
Telenovelas
Christian Bach se casó con el mismo vestido en la vida real y en una telenovela; te decimos cómo verla
¿Sabías que la elegancia de Christian Bach cruzó la pantalla? Te contamos la historia del vestido que usó con Humberto Zurita y con el cual posó para la portada de TVyNovelas
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
la-filiaz-2026-regresa-a-aztlan-libros-talleres-cultura-y-mucho-entretenimiento-en-familia.JPG
Especiales
La FILIAZ 2026 regresa a Aztlán: libros, talleres, cultura y mucho entretenimiento en familia
Marzo 19, 2026
 · 
TVyNovelas
Pancho-Ugalde-Ana-Bárbara.jpg
Famosos
Guerra familiar: El hermano de Ana Bárbara denuncia las ambiciones de Ángel Muñoz: “Quiere QUEDARSE con todo”
¿Va por su fortuna? El hermano de Ana Bárbara rompe el silencio sobre Ángel Muñoz.
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez