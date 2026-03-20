Al interior de la nueva casa de Jacqueline Andere y por qué la quiere remodelar

Perfeccionista como siempre ha sido, Jacqueline Andere mira la los taburetes de su nueva casa y no puede sino decir: hay que cambiar el tapiz.

La actriz de” El Maleficio” y “El Ángel exterminador” (por mencionar dos de sus más emblemáticos trabajos en su trayectoria que se compone de unas 50 telenovelas y otras tantas películas) acaba de adquirir una casa nueva caracterizada por unos enormes ventanales que permiten la entrada de la luz solar durante todo el día.

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Andere mostró el interior de su nuevo hogar a Marco Antonio Silva para uno de sus programas en su canal de Youtube, En uno de los muros muy cerca de la entrada cuelga el enorme cuadro con la pintura de quien fue su marido y amor más grande: José María Fernández Unsáin.

Jacqueline Andere y su retrato Captura @marcoantoniosilva

Con este escritor vivió un matrimonio de 30 años, hasta la muerte de él en 1997.

Junto a ese cuadro está uno de ella en su época de juventud, cuando fue una musa de cineastas como Luis Buñuel, Jorge Fons y Luis Alcoriza.

Así es la casa de Jacqueline Andere

La sala de la casa es un espacio iluminado con luz cálida con un mueble empotrado en la pared con algunas figuras prehispánicas.

Junto a una de las ventanas que da a un jardín enorme y lleno de vegetación, Jacqueline puso un mueble con algunas de sus fotos más queridas.

“Aquí en esta foto está mi mamá con mis tías, que eran siete hermanas”, explica Andere.

Aprovecha también para hacer un recordatorio de la elegancia que siempre mostró su madre y que es algo que ella aprendió y nunca ha dejado de practicar.

La actriz le muestra las fotos a Marco Antonio Silva Captiura Marco Antonio Silva

En una mesa ubicada entre el recibidor y la sala, Jacqueline ha colocado una especie de memorabilia nostálgica con recuerdos de algunas de sus obras de teatro y películas más importantes, así como objetos de sus viajes a los cuales les tiene un especial afecto.

Ahí tiene, por ejemplo, una especie de daguerrotipo portátil en el que guarda con mucho celo una foto de la emperatriz Carlota, que fue una obra de teatro que ella protagonizó.

Un muro especial Captura Marco Antonio Silva

Como es una casa recién adquirida tiene algunos elementos que no le gustan del todo. Por ejemplo, una cantina enorme en la que, dice, “Había un montón de botellas, todas de lujo y caras”.

Y por eso mismo quiere cambiar varios elementos de la decoración, incluyendo el tapiz de los taburetes para igualarlos con el color del mueble de la cantina.