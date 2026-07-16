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Claudia Estrada

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Series y Cine
K-Drama Queen: “True Beauty” y otras dos recomendaciones para ver en ViX
Si empieza con K es coreano y, si te gusta el drama, estás en el lugar correcto.
Julio 16, 2026
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Claudia Estrada