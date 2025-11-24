Suscríbete
Famosos

Omar Harfouch exhibe videos de reuniones con el presidente de Miss Universo: “Sospechaba de él”

El juez que renunció al concurso asegura que tiene pruebas del supuesto “fraude”

Noviembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
miss universo raul rocha harfouch.jpg

El enfrentamento de Harfouch contra Rocha es por la elección de las 30 semifinalistas

Instagram

La denuncia de Omar Harfouch contra Miss Universo se sustentaría, supuestamente, en horas de grabaciones entre él y el presidente de la organización, el mexicano Raúl Rocha.

Harfouch es un músico neoyorquino que fue invitado por el propio Rocha para ser juez del concurso que se realizó en Tailandia.
Sin embargo, dos días antes de la final, renunció bajo el argumento de que había descubierto una red de complicidades e influencias para favorecer a las misses de algunos países. No mencionó cuáles.
El concurso de Miss Universo se realizó como estaba planeado y la final fue ganada por Fátima Bosch, la representante de México.
Harfouch volvió a la carga y la calificó de “falsa reina”.

Desde entonces hay una guerra de declaraciones y filtraciones entre Omar Harfouch y Raúl Rocha. El primero asegura que Raúl y su hijo le pidieron votar por Fátima para “beneficiar sus negocios”.
Rocha respondió que a Omar lo despidió por no acatar los protocolos y reglamentos internos en cuanto a la difusión de las actividades filantrópicas de Miss Universo.

¿Cuáles son las pruebas de Harfouch contra Miss Universo?

El caso ha escalado hasta convertirse en un cuestionamiento al propio concurso: por ejemplo, la ganadora no se dio a conocer a través de un sobre cerrado, como solía hacerse sino mediante un espectacular anuncio pensado para la televisión.
Omar asegura que tiene pruebas de que Miss Universo 2025 fue un concurso que eliminó de manera anticipada e irregular a 106 de las concursantes.
Dice que hubo un jurado alterno que se encargo de hacer esa preselección.
¿Cómo lo podría probar?

“Tengo horas de grabaciones de conversaciones entre Raúl Rocha y yo, cada vez que nos veíamos”, publicó el músico en su cuenta de Instagram en donde también se pueden ver fragmentos en video de esos encuentros.

Lo que publica Omar son videos con Raúl y su hijo cenando en un restaurante y con todos posando para la cámara. Se entiende que además de eso, Harfouch hizo grabaciones de voz sin que el presidente de Miss Universo se diera cuenta.

¿Qué contienen las grabaciones de Harfouch y Raúl Rocha?

Las reuniones, según Omar, versan sobre dos tópicos: el apoyo a Fátima y la polémica con Nawat Itsaragrisil.
Lo que se sabrá cuando haga públicas esas grabaciones es que Raúl criticaba en los medios a Nawat pero en privado le aceptaba dinero. Todo esto, otra vez, de acuerdo con Harfouch.

“Yo sospechaba de sus declaraciones públicas contra Nawat porque en realidad recibió millones de dólares de él. Así que es cuestión de tiempo hasta que mi bufete de abogados en Nueva York nos indique cómo podemos usar legalmente estas grabaciones para revelar la verdad y hacer justicia a los 106 países expulsados ilegalmente del concurso Miss Universo”.

miss universo Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
