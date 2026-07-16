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Ana Serradilla envía mensaje a mujeres tras su dura batalla contra la endometriosis: “Los cólicos incapacitantes no son normales”

La actriz habla de su dura batalla contra la endometriosis, una cirugía de alto riesgo la obligó a tomar la decisión más difícil de su vida.

Julio 16, 2026 • 
Grisel Vaca
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Han pasado cuatro meses desde que Ana Serradilla atravesó la cirugía más delicada de su vida. Un procedimiento que no solo significó una intervención física, sino el cierre de un capítulo lleno de ilusión. En entrevista con TVyNovelas, la actriz abrió su corazón para hablar de la decisión que cambió su destino: renunciar a su sueño de ser mamá para priorizar su salud.

“Fueron siete años que intenté ser mamá hasta que decidimos que mi prioridad era mi salud”, confesó Ana con voz serena después de haber pasado por un proceso difícil. La actriz explicó que su larga lucha contra la endometriosis, una enfermedad que la ha acompañado durante años, la llevó a un punto límite. Hace cuatro meses, una cirugía mayor le extirpó el útero y un tumor de colon, derivado de esta condición.

“Ya han pasado cuatro meses de mi cirugía más fuerte. He pasado por varias, escisión de endometriosis y adenomiosis. Por fin caí en muy buenas manos y, finalmente, me tuvieron que quitar el útero, que fue gravísimo, y un tumor en el colon que se había hecho a consecuencia de la endometriosis”, detalló.

Afortunadamente, su recuperación ha sido favorable: “Ya me siento perfecta, siento que renací porque ya no podía con los dolores que eran muy fuertes”.

Sin embargo, la recuperación física no ha sido el único desafío. La cirugía significó también la despedida de una esperanza que la acompañó durante casi una década. “Con la despedida de mi útero también fue despedirme de ser mamá. Yo todavía tenía la ilusión y la esperanza, pero definitivamente ya no va a ser”, lamentó.

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Junto a su esposo, tomaron la dolorosa pero consciente decisión de soltar el deseo de ser padres. “Lo intenté durante muchísimos años, fueron como seis o siete años intentando ser mamá y fue muy desgastante hasta que tomamos la decisión de que nuestra prioridad era mi salud”, afirmó.

Sobre otras alternativas como la adopción o el vientre subrogado, Ana fue contundente: “No, no queremos adoptar, no queremos hacer vientre subrogado... in vitro ya no se puede, pero cuando tenía mi útero también me lo plantearon y no quise, porque mi cuerpo no lo hubiera recibido bien por la endometriosis de un grado muy alto que tengo”.

Ana Serradilla se convierte ahora en una voz de alerta para todas las mujeres. La actriz reveló que el diagnóstico de su enfermedad fue un viacrucis: “A mí se tardaron en diagnosticármela toda la vida, me la tuve que diagnosticar yo. Fui con mi ginecólogo y le dije: ‘creo que tengo esto’ porque es una endometriosis muy rara, que solo puedes ver con un mapeo”.

Por eso, lanza un mensaje a sus seguidoras: “A todas las mujeres que tienen cólicos menstruales incapacitantes, no es normal. Tienen que revisarse y no es con un ultrasonido normal, se tienen que hacer un mapeo y tienen que ir a una clínica especializada en endometriosis”.

Ana Serradilla
Grisel Vaca
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