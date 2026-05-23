Hijo del reconocido youtuber infantil ‘Danny Go!’ PIERDE LA VIDA a los 14 años por rara enfermedad genética

El creador de contenido infantil Daniel Coleman, mejor conocido como ‘Danny Go!’, confirmó la muerte de su hijo Isaac, de 14 años, tras una larga batalla contra el cáncer y complicaciones de una enfermedad genética rara.

El propio youtuber compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un desgarrador mensaje acompañado de fotos familiares y palabras en las que expresa profundo dolor.

‘Danny Go!’, cuyo contenido infantil se convirtió en uno de los fenómenos más populares de YouTube y Netflix, informó que Isaac falleció el pasado 21 de mayo, después de varios meses de tratamiento médico y cuidado paliativos.

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Según primeros reportes difundidos por medios internacionales, el adolescente padecía anemia de Fanconi, un trastorno genético hereditario que afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN y que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar distritos tipos de cáncer.

En diciembre de 2025, Daniel Coleman reveló públicamente que su hijo había sido diagnosticado con cáncer de boca en etapa 3. Desde entonces, el creador de contenido compartió actualizaciones sobre el estado de salud de Isaac y explicó que el tratamiento era complicado debido a la enfermedad genética.

Al tiempo, conforme avanzó la enfermedad, Coleman decidió cancelar la gira de ‘Dany Go!’ de 2026, para concentrarse por completo en el cuidado de su hijo y permanecer junto a su familia.

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Semanas antes del fallecimiento, el youtuber informó que Isaac había ingresado a cuidados paliativos, ya que el cáncer continuó expandiéndose agresivamente y las opciones médicas eran cada vez más limitadas.