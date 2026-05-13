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Mauricio Barcelata llora la muerte de su hermano y lo anuncia con un desgarrador mensaje

El presentador se ausentó de ‘Venga la Alegría’ ante la partida de ‘Nandeo’.

Mayo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mauricio Barcelata está de luto por la muerte de su hermano Fernando.

YouTube/Facebook

“Voy a extrañar nuestras charlas y bromas. Ve en paz y retorna a la fuente”.

El conductor de ‘Venga la Alegría’, Mauricio Barcelata, atraviesa por un momento de profunda tristeza, pues dio a conocer que murió su hermano Fernando Barcelata Pinedo, quien era conocido como ‘Nandeo’.

Aunque no se revelaron las causas del deceso, en su página de Facebook anunció el fallecimiento.

“Su partida deja un vacío en nuestros corazones, pero su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de nosotros. Descansa en paz. Tu familia y seres queridos”, se lee en la publicación.

Trascendió que uno de los familiares de Mauricio y del propio Fernando dejaron en el aire que una enfermedad le arrebató la vida. Fue en los comentarios del post que se pudo filtrar que ‘Nandeo’ ahora está en un lugar en el que no existen “los dolores” ni las complicaciones de salud.

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“Noticia que jamás esperé leer, compadre Fer: dejas un enorme vacío. Voy a extrañar nuestras charlas y bromas. Ve en paz y retorna a la fuente. Tu partida deja tristeza, pero donde sea que estés ya no hay miedos ni dolor ni enfermedad. Hasta siempre”, escribió Graciela Barcelata.

En tanto, los seguidores del presentador así como colegas del medio artístico como Arleth Terán no dudaron en solidarizarse ante el triste momento que enfrentan.

Cabe mencionar que la muerte de Fernando habría ocurrido el pasado 9 de mayo, y Mauricio se ausentó de ‘Venga la Alegría’ el pasado 11 de mayo, por lo que se especula que tomó esos días para despedirse de su hermano.

Los hermanos de Mauricio

En diversas ocasiones, Barcelata habló de cómo era la relación con sus dos hermanos, con quienes no mantenía tanta convivencia, principalmente por la diferencia de edades. Además de que el divorcio de sus padres los separó por un largo tiempo.

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“Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Mis hermanos se van a estudiar a Veracruz y yo me quedé en Córdoba, entonces siempre hemos sido un tanto lejanos. Mi relación con mi papá deja de existir. Nadie me dijo nada. De repente, él desaparece y era un tabú el tema… Mucho tiempo después, me buscó, lo conocí y nos reencontramos cuando tenía 23 años”, explicó.

También externó que su padre murió hace algunos años y tenía una adicción al alcohol.

mauricio barcelata Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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