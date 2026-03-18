Suscríbete
Hollywood

Amanda Bynes REAPARECE en redes sociales y recuerdan su asombroso pasado como estrella de ‘Nickelodeon’

Entre 2010 y 2012, la joven promesa de la actuación se retiró.

Marzo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Amanda-Bynes.jpg

Amada Bynes forma parte de la tendencia viral What were You like in the 2000’s?

Getty Images/Instagram

Fue a través de redes sociales que se difundió un video que hace un recordatorio de la trayectoria de la exactriz retirada Amanda Bynes, de 39 años de edad.

El clip desvela cómo se ha transformado la exestrella de Hollywood y que tuvo un pasado exitoso particularmente en ‘Nickelodeon’.

A través de la cuenta de Instagram @didyoucatchthistv que publica tendencias cinematográficas, televisión y cultura pop, que se dieron a conocer las imágenes de Amanda.

El video forma parte de la tendencia viral What were You like in the 2000’s?, por ello se recordó el pasado de Bynes, quien se retiró entre 2010 y 2012.

TE RECOMENDAMOS: Arrestaron a Britney Spears por conducir bajo efectos de sustancias y elimina sus redes

Al inicio se presenta un clip actual de la joven promesa de la actuación y después se compartieron fotos de su pasado, de forma que se recordó que abanderó proyectos internacionales, como la película ‘What a Girl Wants’ (2003) y la serie televisiva ‘What I Like About You’ (2002-2006).

Al tiempo que trabajo en ‘All That’ (1996-2000), ‘The Amanda Show’ (1999-2000), ‘She’s the Man’ (2006), ‘Hairspray’ (2007) y ‘Easy A’ (2010), que fue la última película en la que participó.

La originaria de Thousand Oaks, California, tuvo un primer retiro en junio de 2010 y luego regresó de forma súbita, pero también breve. Fue en septiembre de 2012 cuando de nueva cuenta dio a conocer que abandonaba al medio artístico para dedicarse a su carrera en diseño de modas.

Conflictos en la vida de Amanda

En 2012 fue detenida por conducir en estado inconveniente y un año después fue acusada de peligro imprudente, posesión de marihuana y de comenzar, supuestamente, un pequeño incendio.

Dado su estado -por el que su tutela estuvo a cargo de su madre hasta 2022-, la exestrella fue hospitalizada y ahí se empezó a especular que presentaba problemas de salud mental que le provocaron episodios psicóticos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Actor de ’Transformers’ “SE VOLVIÓ LOCO” y terminó arrestado, golpeado y sin pareja

Finalmente, Amanda confesó que le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia. Poco después mencionó que consumía Adderall, un medicamento para atender el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Sin embargo, y a pesar que estar en tratamiento, fue en 2023 cuando fue vista deambulando desnuda en las calles de Los Ángeles por un aparente brote psicótico.

Nickelodeon
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
christina-aguilera--.jpg
Hollywood
Quejas por concierto de Christina Aguilera en CDMX: La tachan de “migajera” por cantar UNA HORA
Marzo 18, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cher-chaz-bono-boda.jpg
Hollywood
Chaz Bono, el hijo trans de Cher, se casó con su amor de la adolescencia: “Fue la primera chica que besé”
Marzo 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Yoko-Ono-Lennon.jpg
Hollywood
Yoko Ono le dijo a Paul McCartney que John Lennon “podría haber sido GAY”
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-cosa-más-dulce.jpg
Hollywood
¿Maldición en ‘La cosa más dulce’? Dos de sus protagonistas enfrentan a la ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Marzo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Poza-Eduardo-Roberto-Santamarina.jpg
Famosos
Hijo de Mayrín Villanueva recuerda, con la VOZ ENTRECORTADA, cómo Eduardo Santamarina le presentó a sus hijos
Sebastián Poza narró cómo fue el día en el que conoció a sus hermanastros, hijos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral.
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karla-Díaz-Dany-Days.jpg
Famosos
Karla Díaz aclara de una vez por todas si SE ESTÁ DIVORCIANDO y si hay crisis mientras busca tener un bebé
Junto a su pareja, la cantante respondió a los rumores que aseguran se están separando.
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
erika-buenfil-nicolas-.jpg
Famosos
Erika Buenfil confiesa si con Nicolás es una mamá sobreprotectora, temerosa o tóxica
La reina del TikTok sigue triunfando y prepara un nuevo proyecto, pero no nos quiso revelar de qué se trata.
Marzo 18, 2026
 · 
Edson Vázquez
Luz-Edith-Rojas.jpg
Famosos
Exnovia de José Ángel Bichir DESTAPA su verdadero estado de salud y hace inesperada revelación
El joven actor fue hospitalizado de emergencia el pasado 13 de marzo.
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez