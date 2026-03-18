Amanda Bynes REAPARECE en redes sociales y recuerdan su asombroso pasado como estrella de ‘Nickelodeon’

Fue a través de redes sociales que se difundió un video que hace un recordatorio de la trayectoria de la exactriz retirada Amanda Bynes, de 39 años de edad.

El clip desvela cómo se ha transformado la exestrella de Hollywood y que tuvo un pasado exitoso particularmente en ‘Nickelodeon’.

A través de la cuenta de Instagram @didyoucatchthistv que publica tendencias cinematográficas, televisión y cultura pop, que se dieron a conocer las imágenes de Amanda.

El video forma parte de la tendencia viral What were You like in the 2000’s?, por ello se recordó el pasado de Bynes, quien se retiró entre 2010 y 2012.

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Al inicio se presenta un clip actual de la joven promesa de la actuación y después se compartieron fotos de su pasado, de forma que se recordó que abanderó proyectos internacionales, como la película ‘What a Girl Wants’ (2003) y la serie televisiva ‘What I Like About You’ (2002-2006).

Al tiempo que trabajo en ‘All That’ (1996-2000), ‘The Amanda Show’ (1999-2000), ‘She’s the Man’ (2006), ‘Hairspray’ (2007) y ‘Easy A’ (2010), que fue la última película en la que participó.

La originaria de Thousand Oaks, California, tuvo un primer retiro en junio de 2010 y luego regresó de forma súbita, pero también breve. Fue en septiembre de 2012 cuando de nueva cuenta dio a conocer que abandonaba al medio artístico para dedicarse a su carrera en diseño de modas.

Conflictos en la vida de Amanda

En 2012 fue detenida por conducir en estado inconveniente y un año después fue acusada de peligro imprudente, posesión de marihuana y de comenzar, supuestamente, un pequeño incendio.

Dado su estado -por el que su tutela estuvo a cargo de su madre hasta 2022-, la exestrella fue hospitalizada y ahí se empezó a especular que presentaba problemas de salud mental que le provocaron episodios psicóticos.

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Finalmente, Amanda confesó que le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia. Poco después mencionó que consumía Adderall, un medicamento para atender el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Sin embargo, y a pesar que estar en tratamiento, fue en 2023 cuando fue vista deambulando desnuda en las calles de Los Ángeles por un aparente brote psicótico.

