Ella es la transexual mexicana que es imagen de Victoria’s Secret 

Las grandes marcas mundiales siguen apostando a la inclusión en sus campañas comerciales y nuestro país no se queda atrás.

Ahora es Victoria’s Secret, famosísima línea de lencería, la que une a sus filas a miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en sus lanzamientos locales.

Victoria Volkóva, modelo transexual nacida en Querétaro el 28 de noviembre de 1992, es la primera mexicana en ser imagen de Victoria’s Secret, empresa que recientemente presentó la campaña titulada You are an icon, en la que invita a las mujeres a empoderarse. Este es el mismo proyecto en el que participa la actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio.

Fue en 2019 cuando Victoria se sometió a la cirugía de reasignación de sexo, procedimiento que se realizó en Tailandia.

“Cuando era niño, pequeño, jamás me sentí conforme, a gusto, tranquilo con mi pene; siempre tuve una repulsión hacia mi órgano sexual”, expresó la también Youtuber, maquillista y escritora.

Pero este no ha sido el único logro de la modelo, pues también fue la primera latina transgénero en posar para la revista Playboy.

Su portada causó revuelo y le abrió las puertas a otras mujeres de la comunidad trans que se han desnudado para esta publicación.