Qué fue de Libertad Palomo, la primera actriz trans en romper el silencio sobre sus preferencias

Libertad Palomo, la primera actriz trans en hablar de sus preferencias, enloqueció a sus fans en el año 2001, cuando decidió dejar de ser hombre para convertirse en mujer. Sin embargo, hace 22 años no era bien visto que una figura pública cambiara de género.

Libertad Palomo decidió dar este paso, sin importarle las críticas de la sociedad, los comentarios en el medio artístico y el éxito que había alcanzado en las telenovelas bajo el nombre de Armando Palomo.

Actualmente, Libertad Palomo tiene 55 años de edad y no sólo es reconocida por su trabajo actoral, sino también por su importante labor como activista de la comunidad LGBTTTIQA+.

Libertad Palomo: “No es fácil ser una persona transexual”

Aunque Armando Palomo mantuvo una relación sentimental con la fallecida actriz Margarita Isabel, el actor asumió su verdadera identidad y se mostró al mundo como una mujer transexual en 2001. Sin embargo, Libertad Palomo ha reconocido en diversas entrevistas que asumirse como mujer trans no fue nada fácil.

“Ha sido difícil en el sentido de que la gente tiene tal vez muchos prejuicios todavía y mucho desconocimiento hacia lo que es el mundo trans, principalmente dentro de la comunidad LGBT… No es fácil ser una persona transexual, aun dentro de la comunidad LGBT.

Me refiero a lo siguiente: En cualquier trabajo encontrarás compañeros gays, compañeras lesbianas y no hay problema de ausencia de oportunidades, no; pero para una mujer transexual o transgérnero o travesti es un poquito más complicado”, señaló la actriz en una entrevista para la versión impresa de TVyNovelas.

Libertad Palomo, vigente en sus redes sociales

Libertad Palomo se retiró de las telenovelas por decisión propia, ya que quería ser recordada en su personaje de “Laisa” en la exitosa telenovela ‘Los Sánchez’, de TV Azteca. Además, es sumamente recordada por darle vida a “Bugambilia” en el éxito teatral ‘Aventurera’, producida por la fallecida actriz Carmen Salinas.

Libertad Palomo sigue actuando en el teatro y ha estado muy activa en su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró estar de regreso para ponerse al corriente con sus fans: “Saludos queridos amigos. Estoy incursionando en las redes sociales. Me dará mucho gusto encontrarme con mi público, con mis compañeros actores y con las nuevas generaciones”, dijo la actriz al pie de una de sus publicaciones.