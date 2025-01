Gypsy Rose le dio la bienvenida a su hija, justo un año después de salir de la cárcel por haber matado a su mamá

La historia de Gypsy Rose es una de las más impactantes que se han conocido en los últimos años y ya se está escribiendo un nuevo capítulo. Se trata del debut de la joven como madre, un episodio que ha causado gran interés entre el público debido al oscuro pasado que hay detrás.

Gypsy Rose se convirtió en madre a un año de haber quedado en libertad

El 2025 empezó de la mejor manera para Gypsy Rose Blanchard, la mujer que fue condenada a 10 años de prisión por matar a su mamá. Esto ya que después de haber saldado su deuda ante la justicia y completamente decidida a seguir adelante, le dio la bienvenida a su hija, una niña que llevará el nombre de Aurora Urker.

Cabe recordar que Gypsy estuvo en la cárcel tras haber sido encontrada culpable por el asesinato de Dee Dee Blanchard, quien presuntamente la sometió a una serie de abusos físicos y emocionales durante años. Sobre los episodios de agresiones, se sabe que la mujer mantenía medicada a su hija y a base de diagnósticos falsos, le impedía tener una vida normal, haciéndole creer que tenía distintas discapacidades que ella misma inventó.

¿Quién es el esposo de Gypsy Rose?

La pareja de Gypsy Rose y padre de su primogénita es Ken Urker, un hombre al que según los datos disponibles, conoció mientras cumplía su condena por el delito de homicidio. No así, antes de que pudieran tener su propio final feliz, la pareja se separó y la ahora influencer se casó con otro hombre estando tras las rejas, aunque este romance no funcionó. Finalmente, se divorció a inicios de 2024 y rápidamente retomó su relación con Urker, y aunque no se han casado, demostraron que estaban más que comprometidos con iniciar una familia y dieron a conocer la noticia de su primer embarazo.