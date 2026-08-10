Mhoni Vidente descubre que alguien está haciendo brujería en La Casa de los Famosos

Mhoni Vidente tiene clara su visión respecto a los posibles ganadores de La Casa de los Famosos México 2026.

La tarotista echó las cartas para saber que hay en el futuro del reality show y lanzó a Cynthia Klitbo como una de las finalistas.

“Me cae muy bien la Cynthia a pesar de que es menopaúsica”, dijo Mhoni.

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¿Hay brujería en La Casa de los Famosos?

El otro habitante que seguramente llegará a la final de esta temporada según la visión de Mhoni es Aldo Rendón.

Pero hay algo que le preocupa a la vidente.

“Hay gente que entró a La casa y que están haciendo rituales... bueno, que todo se vale, el chiste es ganar”.

De acuerdo con la tarotista, esos rituales los hacen personas desde el exterior para apoyar a algunos de los habitantes dentro de la casa.