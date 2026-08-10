Mhoni Vidente descubre que alguien está haciendo brujería en La Casa de los Famosos

Mhoni Vidente tiene clara su visión respecto a los posibles ganadores de La Casa de los Famosos México 2026.
La tarotista echó las cartas para saber que hay en el futuro del reality show y lanzó a Cynthia Klitbo como una de las finalistas.
“Me cae muy bien la Cynthia a pesar de que es menopaúsica”, dijo Mhoni.
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¿Hay brujería en La Casa de los Famosos?
El otro habitante que seguramente llegará a la final de esta temporada según la visión de Mhoni es Aldo Rendón.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
Pero hay algo que le preocupa a la vidente.
“Hay gente que entró a La casa y que están haciendo rituales... bueno, que todo se vale, el chiste es ganar”.
De acuerdo con la tarotista, esos rituales los hacen personas desde el exterior para apoyar a algunos de los habitantes dentro de la casa.
“Sí creo que hay alguien que está haciendo brujería para ganar pero son cosas que están haciendo desde afuera”.