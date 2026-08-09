Productora de La Casa de los Famosos México defiende a Galilea Montijo: “Las críticas de su rostro son muy INJUSTAS”

Después del inicio de La casa de los famosos México, algunos videos de Galilea Montijo comenzaron a circular en redes sociales y desataron una conversación pública sobre su rostro. En cuestión de horas, usuarios comenzaron a señalar que al hablar “se le iba la boca de lado”, cuestionaron sus gestos y lanzaron especulaciones sobre lo que supuestamente ocurría. Sin conocer la historia completa, algunos se convirtieron en verdaderos verdugos digitales, opinando sobre su cuerpo y su imagen como si tuvieran toda la información.

La polémica llegó hasta el programa Hoy, donde Galilea decidió hablar y explicar que lo ocurrido no era como muchas personas lo estaban interpretando en internet. “Lo que realmente me sucedió va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”, expresó.

Con estas palabras, la conductora dejó claro que detrás de los comentarios y las imágenes que circularon existe una historia que la gente desconoce. Para ella, muchas personas han hablado sin saber realmente qué ocurrió y han convertido una situación personal en tema de debate público. “Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”, comentó.

Galilea también cuestionó que incluso algunos especialistas se hayan pronunciado sobre su caso sin conocer los detalles. “La gente habla sin conocimiento... y cirujanos. Es lo peor de todo. Yo digo: ‘¿Dónde está la ética de los cirujanos?’. Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”, expresó. Más allá de la polémica, sus palabras abrieron una conversación sobre la facilidad con la que en redes sociales las personas opinan sobre los cuerpos ajenos, realizan diagnósticos sin tener información suficiente y olvidan que detrás de una figura pública existe una persona.

Productora de La Casa de los Famosos México defiende a Galilea Montijo

Ante los comentarios que recibió la conductora, sus amigos más cercanos decidieron acompañarla y defenderla. Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, aseguró que las críticas hacia Galilea son injustas y destacó la mujer que existe detrás de la figura pública.

“Yo creo que las críticas respecto al rostro de Galilea son muy injustas. Es una mujer guapísima, siempre lo ha sido”, expresó.

Rosa María Noguerón Edson Vázquez

Para la productora, muchas veces las redes sociales toman una imagen aislada y la convierten en una historia completa. “De pronto vemos comparaciones de un antes y un después y decimos: ‘¡Ah, caray!, no se parece’, pero Galilea siempre ha sido una mujer muy bella, que además está a la vanguardia en la moda, no solamente en el cabello y el vestuario, sino en todo lo que proyecta”, comentó.

Por su parte, Alfonso Waithsman, maquillista y amigo cercano de la jalisciense, destacó la fortaleza de la conductora para enfrentar este tipo de situaciones.

“En el caso de Galilea, tengo una gran amistad con ella y sé que es una mujer muy inteligente. Ella sabe perfectamente cómo manejar los comentarios que surgen en redes sociales; tiene la piel muy gruesa y sabe enfrentar este tipo de situaciones”, compartió. Sin embargo, reconoció la importancia del apoyo de quienes están cerca de ella. “Las personas que estamos a su alrededor, como Isaac, su novio, y yo, que además somos amigos y trabajamos juntos, lo que hacemos es abrazarla, apoyarla, acompañarla y darle amor”, dijo.