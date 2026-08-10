¿Cómo se siente Luis de Llano tras un año sin cumplir la sentencia de disculparse con Sasha?

Luis de Llano sostiene que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en su contra “es una cosa que no tengo que hacer”.

El productor fue sentenciado culpable en la demanda civil que sasha Sokol emprendió en su contra por abuso y daño moral.

El juicio duró cuatro años hasta que la Suprema Corte dictó sentencia irrevocable: “entre otras cosas, Luis de Llano fue condenado a una disculpa pública”, señaló Sasha apenas hace un mes, cuando se cumplió un año de la sentencia.

"¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”, preguntó la cantante en un texto publicado en sus redes sociales en donde acusó a Luis de Llano de ejecutar acciones leguleyas para aplazar la disculpa pública.

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Luis de Llano argumento que no está obligado a disculparse con Sasha

El productor ahora acepta que efectivamente emprendió recursos legales contra la sentencia.

“Esa disculpa es un amparo y cuando tienes una cosa que tu de alguna forma apelas y amparas es algo que no tienes que hacerlo”, dijo Luis.

En su atropellado discurso, se entiende que está amparado y por eso no ha cumplido con la sentencia de la Suprema Corte. Sin embargo, la legislación mexicana es clara en ese tema: no es posible ampararse ante la Suprema Corte de Justicia. Por lo que probablemente Luis de Llano se refiera a un amparo ante otra instancia en otra parte del jucio.

El productor se contradijo a sí mismo pues después de decir que “no está obligado” a la disculpa pública, dijo que sí lo hará... pero no dijo cuándo.

“Aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas pero estoy dispuesto”.

¿Cómo se siente Luis de Llano?

Luis de Llano, por otra parte, se negó a hablar de cualquier otro tema relacionado con Sasha.

“No tengo nada que decir al respecto; es una cosa que se volvió mediática, viral”.

Luego lanzó una temeraria declaración acerca de las secuelas que dejó su caso de abuso y difamación.

“Todo mundo está perdonado, yo me siento libre y feliz”.

No solamente dijo que se siente libre y feliz, sino acompañado por su familia.