María Félix sí sabía que su hijo Enrique Álvarez Félix era gay: ¿Lo rechazó? Esto dijo a un periodista

De su matrimonio con Enrique Álvarez Alatorre, María Félix tuvo un solo hijo: Enrique Álvarez Félix, quien murió el 24 de mayo de 1996 víctima de un infarto.

Desde entonces surgieron teorías sobre el actor, quien aunque de niño no pudo estar cerca de su madre, ya en la adultez pudo disfrutarla. Enrique participó en más de 40 producciones hasta que su carrera artística se vio interrumpida abruptamente por su muerte.

Pero cuando trabajaba en teatro, María Félix lo apoyaba y hasta iba a verlo sin avisar a nadie. De eso fue testigo el periodista Edmundo Cázares.

Con motivo de la publicación de su libro “A lo mero Macho: entrevisto, luego existo”, donde recopila anécdotas periodísticas de momentos clave de su carrera, el periodista Edmundo Cázares visitó el programa de Janet Arceo.

Ahí recordó cómo logró entrevistar a María Félix. Debido a que sabía que Enrique Álvarez Félix trabajaba en una obra de teatro al sur de la CDMX, fue a buscarlo, pero para su sorpresa, entre las butacas estaba La Doña.

Edmundo la abordó y decidió soltar una pregunta:

"¿Le hubiera gustado tener un nieto para que perdure el ilustre apellido Félix que usted ha puesto muy en alto en todo el mundo?”.

Tal pregunta parece que sorprendió a María Félix, quien le respondió: “¿Por qué no me preguntas las mismas pendejadas que tus compañeros cuando me abordan?”.

Fue entonces que María Félix dijo una frase con la que queda confirmado que sabía que Enrique era homosexual, y al contrario de lo que se rumora, no lo rechazaba.

"¿Qué no sabe que yo siempre respeté la preferencia sexual de mi hijo?”, dijo María Félix al periodista Edmundo Cázares.

Según relata Cázares, le fue imposible seguir con la entrevista, pero La Doña le dio su teléfono para que le marcara a su casa al día siguiente. Pasaron meses y fue entonces que murió Enrique.

Edmundo decidió esperar un tiempo antes de volver a intentar contactar a María Félix, hasta que un día le marcó, y ella le dijo que lo esperaba en su casa en los próximos 20 minutos.

Para la entrevista, La Doña puso una sola condición: “Le recuerdo que decidí recibirle por su insistencia y porque me demostró ser atrevido, pero con la única restricción que no toque absolutamente nada sobre mi hijo”.