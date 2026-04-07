Actriz de ‘Scary Movie’ y sus cuatro hijos son terriblemente EMBESTIDOS por un auto; esto se sabe

La actriz Tori Spelling, recodada por participar en las series ‘Beverly Hills 90210’, ’Smallville’ y en la cinta ‘Scary Movie’, sufrió un terrible accidente automovilístico junto a sus cuatro hijos y sus tres amigos.

Los ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano al accidente ocurrido en Temecula, California.

Según reportes, Spelling, de 52 años, avanzaba en su vehículo cuando fueron embestidos por otro conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se pasó un semáforo en rojo.

Las autoridades informaron que todas las víctimas fueron evaluadas en la escena y que no se realizaron arrestos.

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Después, la actriz y los siete menores fueron trasladados a una clínica en tres ambulancias distintas, donde recibieron atención y cuidados por lesiones que incluyeron cortes, moretones y contusiones, según recogen medios locales.

Un video difundido por TMZ muestra a Spelling dialogando con un agente en el lugar del percance.

Tori es madre de cinco hijos: Liam, de 19 años; Stella, de 17; Hattie, de 14; Finn, de 13; y Beau, de 9, todos fruto de su relación con su exesposo Dean McDermott.

El segundo accidente de Tori

Fue en 2011, cuando la actriz de ‘Beverly Hills 90210’ chocó contra un muro mientras llevaba a sus dos hijos mayores a la escuela, esto tras ser perseguida por un paparazzi.

En ese momento declaró en redes sociales que el incidente ocurrió al intentar huir de un fotógrafo que le tomaba imágenes incluso después del choque.

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¿Quién es Tori Spelling?

Nació el 16 de mayo de 1973 en Los Ángeles, California. Es hija del productor de televisión Aaron Spelling, una de las figuras más influyentes de la industria televisiva en Estados Unidos.

Inició su carrera desde joven con apariciones en series producidas por su padre, pero alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a ‘Donna Martin’ en la serie ‘Beverly Hills 90210’, emitida durante la década de los 90’s.

Además de su trabajo en televisión, participó en cine, incluyendo la franquicia ‘Scary Movie’, ‘The House of Yes’ y ‘Scream 2’. También protagonizó y participó en producciones televisivas como ‘So Notorious’ y realities como ‘Tori & Dean: Inn Love’. Así mismo, formó parte de series como ‘Saved by the Bell’, ‘The Love Boat’ y ‘Fantasy Island’.