Hollywood

Robert Carradine, papá de ‘Lizzie McGuire’, SE QUITA la vida; Hilary Duff se despide de él

La actriz dijo que le guarda mucho cariño.

Febrero 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Robert-Carradine.jpg

El actor Robert Carradine decidió poner fin a su vida a los 71 años.

YouTube

“Estoy profundamente triste de saber que ‘Bobby’ estaba sufriendo”.

La protagonista de la exitosa serie ‘Lizzie McGuire’, que se transmitió de 2001 a 2004, lamentó la muerte de Robert Carradine, quien dio vida a su padre en el proyecto.

De acuerdo con un comunicado emitido por la familia, explican que el actor se suicidó tras casi dos décadas luchando contra el trastorno bipolar.

Carradine tenía 71 años y decidió poner a su agonía este 23 de febrero de 2026.

Hilary Duff se despide de su ‘papá’

La actriz encargada de dar vida a ‘Lizzie’ lamentó la muerte de Robert Carradine, quien personificó a su padre, ‘Sam McGuire’.

La también cantante confesó que le guardaba cariño: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia ‘McGuire’ y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla”, se lee al inicio del mensaje publicado en Instagram.

“Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que ‘Bobby’ estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, finalizó en la publicación a la que agregó un par de fotografías en las que aparece junto al actor y al elenco que conformaba la familia ‘McGuire’ en la exitosa serie.

Anuncian que Robert se quitó la vida

Los seres queridos del actor publicaron un mensaje sobre el deceso de Carradine.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, ‘Bobby’ siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, expresaron.

Continuaron su mensaje: “Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de ‘Bobby’ durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”.

“En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión”, finalizaron.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
