Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y destapa SI ES VERDAD que su padre abusaba de ella

“Pues sí, mi papá es un hombre de rancho, chapado a la antigua, vean el léxico que usa, que es bastante triste, pero no lo puedo cambiar”.

La hermana de Ana Bárbara, Quely, decidió salir a hablar públicamente y aclarar los supuestos abusos de que habrían sufrido a manos de su padre, don Antero Ugalde, según relató Adri Toval, la supuesta amante del marido de la intérprete de ‘Bandido’.

En un encuentro con los medios de comunicación, Quely se limitó a decir que mantiene una relación cercana y amorosa con su padre.

“Acabo de estar con él, amo a mi padre, ha dado muchísimo, ha hecho lo que ha podido con lo que tiene. Pues sí, mi papá es un hombre de rancho, chapado a la antigua, vean el léxico que usa, que es bastante triste, pero no lo puedo cambiar, solamente amarlo. Pero también pido que tengan respeto porque mi papá es un hombre muy sensible, artista finalmente, creador de artistas”, dijo la también cantante.

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Quely evitó los comentarios sobre el supuesto abuso, pero lo que sí negó es que Ana Bárbara habría mandado a su hermano Pancho a golpear a su padre.

“Claro que no. Claro que no, o sea, en su momento puedes decir cosas como: ‘Ay, que se calle este hombre, me dan ganas de, perdón la palabra, de golpearlo’. ¿Sí me entiendes? Es que dijo que lo iba a mandar golpear, no”, aclaró en entrevista con ‘Venga la Alegría’.

La hermana de la intérprete también abundó sobre la crisis matrimonial que enfrentaron Ana Bárbara y su marino ante la presunta infidelidad de este último.

“Entonces me agarra y me dice: ‘Hermana, ven’. Y pues fui y estuve dos semanas con ella. Cuando me dijo: ‘Ven para acá’. Quería estar cerca de las personas que ella en su momento necesitaba estar cerca. Me pidió ayuda. Pues yo no sé, yo no sé si triste o no, simplemente en su proceso”, compartió.

Pese a los problemas y especulaciones en torno a la pareja, Quely indicó que tiene buena comunicación con Ángel Muñoz y añadió que no le corresponde juzgar las decisiones de su hermana.

“Claro que sí, acabo de tener una charla con él hace un par de días. Lo quiero, es el esposo de mi hermana, es la persona que ella eligió, a mí me atendió muy bien cuando fui yo a Los Ángeles y pues la verdad, no me toca juzgar la vida de nadie”, expresó.

Sobre los rumores de que Muñoz controla las finanzas de Ana Bárbara, Quely expresó:

“Ella puede decidir qué hacer con sus cosas. Ella puede decidir a quién le da, a quién no le da; meterte en su vida y en sus finanzas es una cosa muy delicada”, mencionó la cantante y sobre sus sobrinos, que aparentemente están a la deriva, dijo:

“Son chavos de 25 años, ya son mayores de edad. O sea, ya no tienen que estar chupando de la mamá. Pues mis sobrinos están bien, se están forjando su propia historia de vida. Sí, son la sombra de una Ana Bárbara y todo, sí, pero son seres individuales”, comentó.

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Finalmente, al ser cuestionada sobre si hay algo que deba perdonarle a su padre, Quely fue clara y reafirmó el cariño que siente por él.

“Absolutamente nada. Absolutamente nada, mi padre yo lo amo, lo respeto, lo honro, lo ayudo, lo apoyo, lo visito, lo abrazo, lo comprendo; él puede llorar conmigo y pasarlo padrísimo”, concluyó.