Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y destapa SI ES VERDAD que su padre abusaba de ella

Quely Ugalde habló por primera vez sobre las controversiales palabras de la amante del marido de su hermana.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Quely-Ugalde.jpg

Quely Ugalde, la hermana de Ana Bárbara habló sobre el supuesto abuso que sufrió por parte de su padre.

Instagram

“Pues sí, mi papá es un hombre de rancho, chapado a la antigua, vean el léxico que usa, que es bastante triste, pero no lo puedo cambiar”.

La hermana de Ana Bárbara, Quely, decidió salir a hablar públicamente y aclarar los supuestos abusos de que habrían sufrido a manos de su padre, don Antero Ugalde, según relató Adri Toval, la supuesta amante del marido de la intérprete de ‘Bandido’.

En un encuentro con los medios de comunicación, Quely se limitó a decir que mantiene una relación cercana y amorosa con su padre.

“Acabo de estar con él, amo a mi padre, ha dado muchísimo, ha hecho lo que ha podido con lo que tiene. Pues sí, mi papá es un hombre de rancho, chapado a la antigua, vean el léxico que usa, que es bastante triste, pero no lo puedo cambiar, solamente amarlo. Pero también pido que tengan respeto porque mi papá es un hombre muy sensible, artista finalmente, creador de artistas”, dijo la también cantante.

TE RECOMENDAMOS: Papá de Ana Bárbara le contesta a Adri Toval quien dijo que “agredió sexu4lm3nt3 a sus dos HIJAS MAYORES”

Quely evitó los comentarios sobre el supuesto abuso, pero lo que sí negó es que Ana Bárbara habría mandado a su hermano Pancho a golpear a su padre.

“Claro que no. Claro que no, o sea, en su momento puedes decir cosas como: ‘Ay, que se calle este hombre, me dan ganas de, perdón la palabra, de golpearlo’. ¿Sí me entiendes? Es que dijo que lo iba a mandar golpear, no”, aclaró en entrevista con ‘Venga la Alegría’.

La hermana de la intérprete también abundó sobre la crisis matrimonial que enfrentaron Ana Bárbara y su marino ante la presunta infidelidad de este último.

“Entonces me agarra y me dice: ‘Hermana, ven’. Y pues fui y estuve dos semanas con ella. Cuando me dijo: ‘Ven para acá’. Quería estar cerca de las personas que ella en su momento necesitaba estar cerca. Me pidió ayuda. Pues yo no sé, yo no sé si triste o no, simplemente en su proceso”, compartió.

Pese a los problemas y especulaciones en torno a la pareja, Quely indicó que tiene buena comunicación con Ángel Muñoz y añadió que no le corresponde juzgar las decisiones de su hermana.

“Claro que sí, acabo de tener una charla con él hace un par de días. Lo quiero, es el esposo de mi hermana, es la persona que ella eligió, a mí me atendió muy bien cuando fui yo a Los Ángeles y pues la verdad, no me toca juzgar la vida de nadie”, expresó.

Sobre los rumores de que Muñoz controla las finanzas de Ana Bárbara, Quely expresó:

“Ella puede decidir qué hacer con sus cosas. Ella puede decidir a quién le da, a quién no le da; meterte en su vida y en sus finanzas es una cosa muy delicada”, mencionó la cantante y sobre sus sobrinos, que aparentemente están a la deriva, dijo:

“Son chavos de 25 años, ya son mayores de edad. O sea, ya no tienen que estar chupando de la mamá. Pues mis sobrinos están bien, se están forjando su propia historia de vida. Sí, son la sombra de una Ana Bárbara y todo, sí, pero son seres individuales”, comentó.
Te puede interesar:
Anuel-AA.jpg
Famosos
¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sale-el-sol.jpg
Famosos
Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karol-G.jpg
Famosos
Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebeshita--.jpg
Famosos
La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”
Julio 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
anahi backstreet boys.jpg
Famosos
Anahí hipnotiza a los Bacsktreet Boys: la conocieron y así reaccionaron
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Don Antero Ugalde afirma que su hija Ana Bárbara LO MANDÓ GOLPEAR: “¿ese es el pago que me da?”

Finalmente, al ser cuestionada sobre si hay algo que deba perdonarle a su padre, Quely fue clara y reafirmó el cariño que siente por él.

“Absolutamente nada. Absolutamente nada, mi padre yo lo amo, lo respeto, lo honro, lo ayudo, lo apoyo, lo visito, lo abrazo, lo comprendo; él puede llorar conmigo y pasarlo padrísimo”, concluyó.

Ana Bárbara Antero Ugalde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana ochoa (1).jpg
Famosos
Revelan el rating de La Casa de los Famosos: ¿superó a su competencia?
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
ijo de cerati.jpg
Famosos
El hijo secreto de Gustavo Cerati: tiene 20 años y su madre cuenta cómo se hizo amante del rockero
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
melanie carmona trabaja.jpg
Famosos
Mel Carmona siempre sí trabaja; la hija de Alicia se retracta de polémica declaración
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
Angel-de-los-Santos.jpg
Famosos
Muere querido periodista de espectáculos y excolaborador de ‘Despierta América’
Agosto 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-Shifu.jpg
Famosos
Gala Montes reprocha a ‘Maestro Shifu’ por “EXHIBIRLA” y él sugiere que estaba borracha: “ya no tomes tanto”
Adriano Zendejas explicó que en el evento en el que se encontraban, pidió permiso para grabar y que la propia Gala quería que la filmara.
Agosto 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Madow.jpg
Famosos
Reaparece Isabel Madow con 22 kilos menos y ARREMETE contra quienes la llamaron “gorda”
La modelo pidió no criticar cuerpos ajenos, pues es incierto lo que hay detrás.
Agosto 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir.jpg
Famosos
Yahir habla con dolor del Alzhéimer que padece su mamá: “YA NO SE ACUERDA que canto”
El cantante reveló que dejó de trabajar después de que su mamá recibió el diagnóstico.
Agosto 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
28 años hoy (1).jpg
Famosos
28 secretos de “Hoy": el matutino más visto de México festeja un aniversario muy especial
Te contamos el trabajo que hay delante y detrás de cámaras para llevar a la pantalla el programa que celebra 28 años de ser el favorito del público
Agosto 03, 2026
 · 
Nayib Canaán