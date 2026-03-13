Macabra coincidencia: José Ángel Bichir se arrojó al vacío como su tío Demián en “Sexo, pudor y lágrimas”

Este viernes 13 de marzo, autoridades reportaron que José Ángel Bichir habría atentado contra su vida, al arrojarse desde varios metros de altura, en su departamento en la alcaldía Benito Juárez de CDMX.

Según la información recabada, José Ángel fue atendido en el lugar, y como primer diagnóstico, el actor presentó múltiples lesiones, entre ellas en el abdomen y habría sido trasladado al Hospital Rubén Leñero.

#Importante | Un hombre de 32 años se arrojó desde un cuarto piso en la calle Uxmal, casi esquina con Eje 4 Xola, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas lo estabilizaron y fue trasladado a un hospital.



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Macabra coincidencia en incidente de Bichir

Fue en 1999 cuando la película “Sexo, pudor y lágrimas” se volvió un suceso en México. Ahí, Demián Bichir interpretaba a Tomás, quien al final de la película, y en plena crisis existencial, entra al cubo del elevador y se lanza al vacío, por lo que su cuerpo impactó en el techo del mismo elevador.

Más de 20 años después, llegó la segunda parte de “Sexo, pudor y lágrimas”, donde José Ángel Bichir interpretaba a Mateo, el hijo secreto de Tomás.

El sobrino de Demián ahora interpretaba a su hijo, y al llegar a la casa de “Carlos” y “Ana”, les removía los recuerdos de su amigo.