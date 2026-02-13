Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!

“De pronto me llegan al celular fotografías de nosotros, alguien que nos estaba tomando fotos mientras filmábamos”.

Fue a finales de agosto de 2023 cuando Martha Figueroa estrenó su serie ‘Divo o muerto’. En ese momento se cumplían 6 años de la muerte de Juan Gabriel. En la docuserie, la periodista profundiza en las teorías que giran alrededor del deceso de ‘El Divo de Juárez’, como la de que está o estaba vivo y escondido en alguna parte de México o el mundo.

El documental, de seis episodios, lo dirige el conductor argentino Flavio Florencio y el trabajo de investigación se realizó en varios lugares de México para encontrar distintas visiones sobre el “misterio de la muerte de JuanGa”, “no desde la biografía del cantante, porque se necesitaba la autorización del hijo del ‘Divo de Juárez’, Iván Aguilera.

También cuenta con la participación de Alex Reider, Raquel Rocha, Rodrigo Cano, Joaquín Muñoz (exasistente de Juan Gabriel), Pepe Zavala (músico de JuanGa), Carlos Cuevas y varios testimonios más, que relatan cómo vivieron la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel.

Figueroa explicó que la idea del documental surgió a raíz de una llamada de un trabajador de la funeraria donde se llevaron a cabo los servicios de Alberto Aguilera. Y después, Joaquín Muñoz, exasistente y amigo, quienes insistieron que el icónico cantante no había muerto y que cosas extrañas ocurrieron al rededor de su aparente fallecimiento.

Muñoz le dijo la periodista que mantenía contacto con ‘El Divo’ y le comunicó que el artista buscaba hablar con ella. El supuesto Juan Gabriel vivo comenzó a escribirle después, por ello decidió embarcarse en la investigación.

A lo largo de este tiempo, Figueroa ha ofrecido diversas entrevistas sobre el trabajo creativo detrás del proyecto, pero no había desvelado por qué se detuvo la investigación y tuvo que ser presentada con un abrupto e inconcluso final.

La comunicadora es clara: “Ya no me dejaron investigar más”, así se lo confesó a René Franco en su programa ‘La Taquilla’.

En la reciente charla que mantuvieron, Martha dice que dudó en la veracidad de la información de las personas que le avisaron que ‘El Divo de Juárez’ seguía con vida.

“Hubo un momento en el que dije ‘a lo mejor es un gu*y loco que me está escribiendo o una señora, vete a saber quién me está escribiendo para sacarme lana y nada más para divertirse. Yo quería saber eso también. No estaba obsesionada con está vivo, está vivo, también decía ‘y si no está vivo quiero saber quién es el que me escribe y quién es el que le saca dinero a Joaquín (Muñoz), y quien es el que tiene obsesionado a Joaquín, que le pide dinero todos los días… que tiene una dirección y tiene un grupo de gente que lo cuida y que tiene un chofer con este coche”.

Por ello, Figueroa decidió viajar a Morelos, donde le dijeron que se escondía Aguilera, sin notificar a nadie de su decisión y con la intención de obtener la información más franca posible, sin embargo, alguien comenzó a acecharla, algo que la puso en alerta.

“Cuando estábamos en Morelos, que yo no le avisé a Joaquín que íbamos, cuando ya estábamos filmando, de repente llegamos a un hotelucho de mala muerte porque nos agarró la noche… y de pronto me llegan al celular fotografías de nosotros, alguien que nos estaba tomando fotos mientras filmábamos, y me las mandan y me ponen ‘¿por qué no me avisaste que venías?’”, relató la periodista.

A pregunta expresa de quién cree que la seguía, Martha externó que no sabe, pero que inmediatamente después de recibir las imágenes recibió mensajes de Alberto y luego de Joaquín.

Uno de los mensajes que recibió decía: “Alberto está enojado porque no avisaste, Martha’, y las fotos. Y entonces era ¿quién nos vio, ¿quién les dijo?, en el corazón de Morelos en la noche”.

Y sobre la comunicación que sostenía con el cantante, Figueroa dijo que le “contaba cosas muy simples. Así de ‘¿y tú me crees?’, sí. Y ‘¿cómo has visto a Joaquín?’”.

Ante las respuestas del supuesto Juan Gabriel vivo, la también escritora quiso aprovechar la cercanía. “Yo le empece a decir ‘oye, me gustaría hacer un documental, ¿puedo?, ¿me dejas?, ¿me ayudas?’”, a lo que recibió una negativa rotunda. “No, es que no se puede porque ¿qué crees?, le debo dinero a mucha gente porque cancelé una gira, porque no pagué sueldos de los músicos’… me ponía ‘es que no es fácil decir aquí estoy porque hay dinero que se debe’”.

¿Por qué fue Sergio Mayer el que anunció la muerte?

En la charla, los conductores se cuestionaron por qué el político fue quien lanzó la noticia mundial del deceso ‘El Divo de Juárez’, a lo que Martha respondió:

“Que porque a él fue al primero que le avisaron. Ignoro por qué. Luego ya lo dijo ‘El Teacher’ (Joaquín López-Dóriga) y luego Mara Patricia Castañeda. Nunca lo quiso decir (quien le avisó). Y Sergio incluso sale en el documental y dice ‘no, no, claro que está muerto Alberto y tal”.

Finalmente, Franco le cuestiona a Figueroa si habría alguna razón para que alguien le jugara esa broma.

“No porque si alguien me habla y me dice todo esto de Luis Miguel, caigo redonda y saben que soy yo a la que deben agarrar, pero yo no tenía nada que ver con Juan Gabriel ni me interesaba ni nada. Entonces todo se fue dando. Y al final cuando hicimos la serie agarramos de todas las voces para hacerlo más atractivo y la idea era que la gente pensara eso.

“Y cuando empezó a salir la serie y que ya no me dejaron investigar más, después de esas fotografías en Morelos, como que se espantaron, y me dijeron ‘no, ya párale, ya párale’, yo decía ‘no, es que de verás quiero llegar hasta su casa y ver quien es. ‘No, no, no, ya no. Qué peligroso, ya no, ya no, y ya no quisieron y hasta ahí lo dejamos. Y termina con un mensaje de la serie de ‘y cuánto me van a pagar por la serie’, dijo Martha, mencionando la curiosidad del supuesto Juan Gabriel vivo ante el material que anunciaba que seguía entre nosotros.

