Consuelo Duval se culpa de sus FRACASOS amorosos: “Fui muy tóxica, rayé en la celotipia”

La comediante admitió que sus comportamientos la llevaron a cometer muchos errores.

Febrero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval.jpg

La comediante Consuelo Duval reconoce que tiene conductas tóxicas cuando está en pareja.

YouTube

“Era como muy insegura, me sentía mucho en riesgo y eso los narcisistas lo huelen, lo saben y saben cómo manipular esas mentes”.

La actriz y comediante Consuelo Duval puso su mano en el corazón y admitió que cometió muchos errores en sus relaciones amorosas. Reconoció que sus experiencias amorosas no siempre han sido buenas y aunque aún se ilusiona con encontrar una pareja, existe una parte nada grata cuando se enamora.

“Sí te tengo que confesar que hay una parte de mí que cuando me enamoro se despierta y a mí me cae en la punta de los…”, expresó entre risas.

Y es que Consuelo asegura que cuando encuentra el amor, tiende a volverse dependiente de la atención de su pareja, lo que le genera inseguridad.

LEE TAMBIÉN: Consuelo Duval protagonizó su propia novela e hizo todo para conocer a la amante de su esposo

“Porque cuando me enamoro empiezo como a depender de los mensajes, de las llamadas, si no me llaman ya me cambia el rollo del día y creo que tengo que trabajar aún mucho más en mi seguridad”, confesó la actriz.

Y agregó que no siempre sabe manejar sus emociones, hecho que ha sido un detonante para acelerar sus fracasos sentimentales.

La vida amorosa de la comediante ha sido compleja, así lo ha expresado en diversas entrevistas. Sus relaciones han estado marcadas por la distancia o por problemas que no han podido resolver. Particularmente en el tema del padre de sus hijos, ha dicho que la abandonó cuando ellos eran pequeños y tenían 3 y 5 años.

Como madre soltera tuvo que enfrentar la crianza de sus hijos en solitario, esto marcó profundamente su historia personal.

Para enfrentar estas dificultades, Consuelo ha tomado terapia, una herramienta fundamental de autoconocimiento. “Claro, no, bueno, muchísimo, terapia, psiquiatra, psicólogo, es un camino bien difícil de autoconocerte y descubrir que hay partes de ti que te cag*n, y que ahí están, y que se despiertan”, relató.

En su reflexión personal, Duval admitió haber tenido conductas muy dañinas al interior de sus relaciones. “Fui muy tóxica, o sea, creo que rayé hasta en la celotipia, era como muy insegura, me sentía mucho en riesgo y eso los narcisistas lo huelen, lo saben y saben cómo manipular esas mentes”, explicó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Linet Puente DEMANDARÁ a su ex; le fue infiel y la dejó sola con su hijo: “No se hace cargo de nada”

A pesar de lo vivido, la actriz no descarta volver a enamorarse. “Hay una parte de mí que cuando me enamoro se despierta… y creo que es algo que me despierta el amor que yo no sé manejar”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
