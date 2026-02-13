Daniela Luján revela que tenía depresión funcional y pensó en el SUICIDIO; ¿qué era lo que sentía?

“’No, mier*da qué estoy pensando, no’. Y decidí pedir ayuda”.

En una reciente entrega del podcast de Yordi Rosado, las invitadas fueron ‘Las Envinadas’, el grupo de amigas y colegas conformado por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

En la emisión abordaron lo que estaban trabajando emocionalmente en sus vidas y fue ahí cuando Luján compartió que vivió un cuadro de depresión funcional, es decir, que vivía su vida con aparente normalidad, sin darse cuenta de que sus síntomas le estaban alertando algo que no andaba bien.

Daniela relató que el momento en el que se dio cuenta que estaba atravesando por una crisis fue un día que tenía llamado para trabajar y no sentía las fuerzas para comenzar.

“Dije ‘venga, Dani, tú puedes’… Y entonces empecé a negociar, ‘ay ya, a la mie*da todo. Y luego pensaba ‘no, pero ‘Panceta’ (su perrita), ni modo que la deje. Y entonces pensaba, ‘pero cuando ‘Panceta’ ya no esté ya voy a ser libre para…”, narró del instante en el que pensó en quitarse la vida.

En un momento de lucidez, Luján asegura que cayó en cuenta y dijo: “’No, mier*da qué estoy pensando, no’. Y decidí pedir ayuda”.

A pregunta expresa de Rosado sobre si pensó en la forma de suicidarse, la creadora de contenido afirmó que sí, aunque prefirió no mencionarlo.

Daniela indicó que después de esa crisis “busqué a una psiquiatra. Le dije a mi ahora esposo y él me acompañó, y entonces le dije ‘yo me siento así, pero yo quiero que tú me digas si yo no estoy exagerando, si no estoy loca”.

Las otras dos ‘Envinadas’ manifestaron que se enteraron de la depresión de Daniela en la grabación de uno de sus programas y abundaron en que por más que lo hubieran sabido antes no tenían las herramientas para brindarle ayuda.

Con la psiquiatra, Luján explicó cuales eran sus síntomas. “Le dije eso, le dije que estaba cansada todo el tiempo, me costaba uno y la mitad del otro pararme a vivir, pero lo hacía porque yo soy muy responsable”.

Con antelación explicó que es una mujer que estaba cargada de mucha responsabilidad para no fallar, del deber ser y que tener todo en orden la llevó a acumular un estrés que se salió de control sin que lo advirtiera.

La especialista “me hizo pruebas y exámenes, y me mandó antidepresivos, y fue una cosa muy maravillosa. La verdad es que yo nunca tuve este prejuicio de medicamento ni de terapias ni de nada, pero fue muy maravilloso después de unas semanas cuando ya sientes serotonina en tu cerebro”.

Y continuó manifestando que estuvo poco más de un año en tratamiento y después la dieron de alta. Además, asegura que mantiene hábitos que le ayudan a que su cerebro no vuelva a caer en ese “hoyo negro”, y aunque no es fácil “uno lo intenta, uno se aferra”, concluyó

Tanto Rosado como Botas y Segura enfatizaron en lo importante que es tener la medicación adecuada, en caso de necesitarla y no automedicarse o modificar las dosis para encontrar balance y bienestar.

¿Qué es la depresión funcional?

La depresión funcional, a menudo referida como depresión de alto funcionamiento o trastorno depresivo persistente (distimia), es una forma oculta de depresión donde la persona mantiene sus responsabilidades diarias, trabajo y vida social, mientras sufre internamente fatiga crónica, tristeza sutil, anhedonia y desesperanza. Aunque parecen estar “bien”, viven en piloto automático, experimentando una profunda desconexión personal y agotamiento emocional por mantener la fachada.

