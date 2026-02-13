Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía

La telenovela ‘Doménica Montero’ se convirtió en una de las más exitosas de los últimos años y ha conquistado a la audiencia de Estados Unidos y México.

Protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, la producción de Carlos Bardasano ha conseguido que ambos actores sean de las parejas más queridas de la pantalla. Sin embargo, dentro de su elenco hay un parentesco en la vida real que se mantenía oculto para algunos.

Se trata de dos actrices que son hermanas y quienes a través de sus redes sociales muestran imágenes que dejan en claro su gran parecido físico.

Ana de Villa y María de Villa dan vida a los personajes de ’Nieves’ y ‘Tomasa’, respectivamente, y ante el descubrimiento de que son hermanas, las intérpretes han compartido varias fotos donde agradecen haber estado juntas en ‘Doménica Montero’.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo al Día del Amor: Los besos más apasionados de Domémica Montero ¡con sus 3 galanes!

“Un proyecto que vibra bonito desde el primer día. Gracias por esta historia, por este equipo y por darme la oportunidad de habitar a ‘Tomasa’”, escribió María en julio pasado mientras posaba junto a su hermana Ana.

A finales de enero pasado, la actriz compartió más postales junto a su compañera de vida y destacó: “Primera prueba de vestuario de ‘Nieves’ y ‘Tomasa’”.

LEE MÁS: Hijos mellizos de Sergio Sendel CONQUISTAN las telenovelas… y ya compartirá escenas con su hija Valeria

La trayectoria de las jóvenes actrices

Ana de Villa, quien personifico a ‘Nieves’ en la exitosa ‘Doménica Montero’ realizó su primera telenovela en 2011, actuando en ‘La Fuerza del Destino’, y dio vida a ‘Carmen’.

También se ha sumado a los elencos de ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y ‘Juego de amor y poder’.

Por su parte, su hermana María, comenzó su carrera en 2020 y saltó a la fama recientemente con ’Tomasa’ en el melodrama que está a punto de llegar a su final.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijos de Mayrín Villanueva actúan JUNTOS en su primera telenovela: “Estar con mi hermano fue un sueño”

‘Doménica Montero’ termina este 17 de febrero en Estados Unidos, pero en México está a punto de llegar a su final: El desenlace de esta telenovela de TelevisaUnivision será este próximo 20 de febrero en ViX.

