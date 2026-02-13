Suscríbete
Telenovelas

Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía

El melodrama que está apunto de transmitir su capítulo final, guardó el que sería un secreto para muchos televidentes.

Febrero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Doménica-Montero.jpg

Dos personajes de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real.

Instagram

La telenovela ‘Doménica Montero’ se convirtió en una de las más exitosas de los últimos años y ha conquistado a la audiencia de Estados Unidos y México.

Protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, la producción de Carlos Bardasano ha conseguido que ambos actores sean de las parejas más queridas de la pantalla. Sin embargo, dentro de su elenco hay un parentesco en la vida real que se mantenía oculto para algunos.

Se trata de dos actrices que son hermanas y quienes a través de sus redes sociales muestran imágenes que dejan en claro su gran parecido físico.

Ana de Villa y María de Villa dan vida a los personajes de ’Nieves’ y ‘Tomasa’, respectivamente, y ante el descubrimiento de que son hermanas, las intérpretes han compartido varias fotos donde agradecen haber estado juntas en ‘Doménica Montero’.

“Un proyecto que vibra bonito desde el primer día. Gracias por esta historia, por este equipo y por darme la oportunidad de habitar a ‘Tomasa’”, escribió María en julio pasado mientras posaba junto a su hermana Ana.

A finales de enero pasado, la actriz compartió más postales junto a su compañera de vida y destacó: “Primera prueba de vestuario de ‘Nieves’ y ‘Tomasa’”.

La trayectoria de las jóvenes actrices

Ana de Villa, quien personifico a ‘Nieves’ en la exitosa ‘Doménica Montero’ realizó su primera telenovela en 2011, actuando en ‘La Fuerza del Destino’, y dio vida a ‘Carmen’.

También se ha sumado a los elencos de ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y ‘Juego de amor y poder’.

Por su parte, su hermana María, comenzó su carrera en 2020 y saltó a la fama recientemente con ’Tomasa’ en el melodrama que está a punto de llegar a su final.

‘Doménica Montero’ termina este 17 de febrero en Estados Unidos, pero en México está a punto de llegar a su final: El desenlace de esta telenovela de TelevisaUnivision será este próximo 20 de febrero en ViX.

Doménica Montero angelique boyer marcus ornellas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
