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Ya nació la hija del líder de ‘Exatlón México’, Antonio Rosique: “una NUEVA VICTORIA fuera de los circuitos”

El presentador compartió tiernas imágenes del nacimiento de su bebé, Amaia.

Abril 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Antonio-Rosique.jpg

El líder de ‘Exatlón’, Antonio Rosique, le dio la bienvenida a su primera hija.

Instagram

Este 16 de abril nació Amaia, la bebé de la llamada ‘Máxima Autoridad’ de ‘Exatlón México’, Antonio Rosique, y de su esposa, Michelle Saide. La pareja compartió imágenes enternecedoras del recibimiento de la pequeña.

Fue a través de sus historias de Instagram que el comunicador colgó una fotografía de su primer momento como padre en el quirófano.

Apenas en diciembre pasado la pareja anunciaba que estaba en la dulce espera de su primera hija.

Aunque se desconocen más detalles del nacimiento de Amaia, lo poco que han filtrado Antonio y Michelle deja ver lo felices que se encuentran.

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¿Cómo dieron a conocer que se convertirían en padres?

El conductor de TV Azteca, Antonio Rosique, se mostró completamente vulnerable, como pocas veces en la pantalla, al anunciar una evento muy íntimo de su vida en medio de uno de los programas de ‘Exatlón México’.

Fue durante la dinámica del ‘Duelo de los Enigmas’ que el conductor presentó una cuarta caja misteriosa y explicó “que llegaría un nuevo refuerzo”, una frase que sorprendió a los atletas.

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Con cuatro tiros simbólicos, Rosique reveló que junto a su esposa Michelle Saide se convertirán en papás de una niña, lo que generó emoción desbordada entre los concursantes del reality.

Antonio-Rosique-hija.jpg

¡Ya nació la hija de Antonio Rosique!

Instagram

La reacción inmediata de los seguidores de la emisión y del equipo confirmó el cariño que le tienen al presentador que durante nueve años ha liderado ‘Exatlón México’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Frida Sofía aparece con misterioso hombre y enciende RUMORES DE EMBARAZO tras sospechosa pancita

@ninel_893

Nueva integrante de la familia exatlón 👧👶 #exatlonmx #viraltiktok #fypシ゚viral #foryoupage #viral_video @Antonio_Rosique ¡Felicidades! 😍

♬ sonido original - N🥀🦋🍒

La noticia generó una ola de celebración dentro y fuera de la competencia. Los atletas recibieron el anuncio entre aplausos, abrazos y palabras de cariño para la pareja, mientras que en redes sociales los mensajes de felicitación no tardaron en multiplicarse.

Exatlón México Antonio Rosique
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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