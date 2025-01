Paulette Gallardo publicó un desgarrador mensaje tras su trágica salida de ‘Exatlón México': FOTO

Paulette Gallardo vivió un trágico momento al lesionarse durante una prueba en “Exatlón México” , lo que la obligó a abandonar la competencia. Sin embargo, actualmente se encuentra acompañada de su familia. Así lo compartió a través de sus redes sociales, donde envió un emotivo mensaje a sus seguidores.

“Estar con ustedes me hace recordar lo bendecida y amada que soy. Gracias, los amo familia. Será un proceso difícil, pero con su amor y paciencia saldré más fortalecida”, escribió en una historia de Instagram, la conocida como “Toro Miura”.

¿Qué le pasó a Paulette Gallardo en “Exatlón México”? Así fue su duro accidente

Paulette Gallardo, del equipo Rojo, sufrió una fractura en la nariz al recibir un impacto de un proyectil por parte de Evelyn, del equipo Azul. Mientras las atletas competían en la prueba por puntos para la Villa 360, ocurrió el accidente.

Paulette Gallardo ya está con su familia. (Instagram)

Paulette Gallardo publicó esta tierna foto en Instagram. (Instagram)

La personalidad tuvo que ser auxiliada y trasladada al hospital para ser atendida. Al día siguiente, el conductor Antonio Rosique confirmó que Gallardo saldría de la competencia porque necesitaba una cirugía de emergencia.

¿Quién reemplazó a Paulette Gallardo en “Exatlón México”?

Jazmín Hernández es el reemplazo de Paulette Gallardo tras su fuerte lesión. La “Ragdby Girl” se une a los Rojos con la esperanza de ayudarlos a llegar a la final y llevarse el premio, un deseo que anhelaba Paulette.

Jazmín Hernández reemplazó a Paulette Gallardo en “Exatlón México”. (Instagram @exatlonmx)

“Fue un accidente que nos puede pasar a todos, pero fui yo. Me cayó un aro. (...) No sé ni cómo mencionarlo, me asusté demasiado; me hicieron los estudios y, desafortunadamente, tengo fracturada la nariz (...) No es lo que yo quiera, sino que es lo que tiene que ser”, lamentó Gallardo en su último capítulo, pero advirtió que “esto no acaba” y espera volver para reclamar su corona, como tanto la esperaba .

¡Fuerza a Paulette!