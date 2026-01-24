La empresa detrás de la fallida gira de “Otro Rollo” responde a Gaby Platas y Eduardo España

La gira del reencuentro de Otro Rollo se canceló luego de que no se concretaron las fechas y lugares para los shows.

Esto a pesar de que ya se habían puesto a la venta los boletos; lo cual ocasionó la molestia de algunos de los miembros del elenco.

Lalo España primero y Gaby Platas después, denunciaron que la empresa productora del show cometió irregularidades que afectaron la gira y desencadenaron su cancelación.

Como informamos en TVyNovelas la gira comenzó a tener problemas en diciembre de 2025, cuando se anunció que las fechas originales serían pospuestas, de modo que los shows no serían en enero y febrero sino en septiembre y octubre.

Aunque el elenco parecía estar de acuerdo en mover las fechas, al comienzo de esta semana Lalo España anunció que que dejaba la gira, ante los inconsistencias en el contrato.

Gaby Platas hizo lo mismo a través de un comunicado en el que señala que la empresa, MusicVibe, nunca les informó las nuevas fechas y que las anunció públicamente sin haberlos consultado. En ambos casos, los actores hablaron de estar revisando sus contratos para tomar las medidas necesarias.

Yordi Rosado se sumó a ellos con su propio comunicado en el que también señaló que “sus abogados revisaban el contrato” que había firmado.

La respuesta de MusicVibe

MusicVibe, empresa que se hace cargo, por ejemplo, de las giras de Cristian Nodal, respondió este viernes a través de sus redes sociales, donde informó que los boletos serán reembolsados por los medios que se acostumbra.

Pero también negó ser la responsable de la cancelación de la gira.

“Durante los últimos meses realizamos todos los esfuerzos posibles para que esta gira pudiera llevarse a cabo en las mejores condiciones, sosteniendo reuniones y conversaciones constantes con las diferentes partes involucradas”.

La postura de MusicVibe Instagram

Es decir, que rechaza la aseveración de Gaby Platas, quien denunció que la empresa tuvo una falta de comunicación con ellos.

Los reembolsos de los boletos adquiridos comenzarán el 2 de febrero.