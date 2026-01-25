Suscríbete
El año en que Guy Ecker no pudo salir de México por una demanda que congeló su carrera

El actor colombiano llegó a México para protagonizar en 1998 “La mentira”, en Televisa. Al año siguiente tuvo que luchar en tribunales contra una orden de arraigo

Enero 24, 2026 • 
Alejandro Flores
guy ecker.jpg

Guy Ecker en una escena de “La mentira”

Tlnovelas

Guy Ecker llegó a México como una estrella internacional pero apenas dos años después de, se tuvo que enfrentar a una orden de arraigo que lo tuvo inactivo durante casi un año.

El actor colombiano tuvo su mayor pico de popularidad cuando protagonizó “Café con aroma de mujer”, junto con Margarita Rosa de Francisco, en Colombia.
En 1998 dio el salto a México cuando fue contratado por Televisa para protagoniza “La mentira”, con Kate del Castillo. Su llegada a nuestro país se complicó, sin embargo, porque él había firmado antes un contrato con TV Azteca para un proyecto que finalmente no se concretó.

El trato se complicó hasta el punto de que hubo demanda y contrademanda, lo cual repercutió en la carrera de Guy.
Azteca Digital demandó a Guy Ecker y consiguió una orden arraigo en su contra para que no pudiera salir de México.
El pleito quedó consignado en las páginas de TVyNovelas, donde el abogado del actor, Raúl Rosales, explicó en febrero de aquel 1999.

“Estamos contestando a la demanda e iniciamos un procedimiento civil que seguramente se va a llevar más de un año. Nuestra justicia en México no se distingue precisamente por su rapidez. Hay una gran confianza en torno al asunto porque la razón le asiste a Gay, pues los elementos de prueba que presentamos son contundentes”.

La historia de la demanda de Azteca contra Guy Ecker

En la hoja de vida profesional de Ecker, quedaron tres años en los que no apareció en ningún proyecto, de 1999 a 2001, periodo en el que se dedicó a contestar la demanda.

guy ecker (1).jpg

El actor colombiano, en una locación de “La mentira”

TVyNovelas

De acuerdo con la declaración de Rosales, hubo incluso la intención de demandar al actor por la vía penal, pero no prosperó “porque según la Procuraduría no había ningún delito que perseguir”.

“Trataron también de expulsarlo del país a través de una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en la parte relativa al Instituto Nacional de Migración por su condición de extranjero, pero esto tampoco prosperó. Ante tantos resultados adversos ahora han recurrido a la instancia civil a la que Guy Eker ya presentó su contra demanda ahora solo nos queda esperar pero llevamos las de ganar”.

Efectivamente, Ecker terminó ganando la demanda pero fue un periodo en el que no pudo salir de México y le impidió, por ejemplo, pasar las fiestas decembrinas de aquel 1999 con su familia en Colombia.

Después del pleito, el actor hizo una segunda telenovela en Televisa, “Salomé”, pero luego su carrera la desarrolló entre televisoras hipanas de Estados Unidos y en Venezuela.

Guy Ecker La Mentira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
