Mario y Brenda Bezares prometen escenas pasionales en el reality "¿Apostarías por mí?”

La pareja, que superó una momento de profunda crisis luego de la muerte de su amigo Paco Stanley, aceptó el reto vivir junto a otras 11 parejas

Enero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
mario bezares brenda bezares.jpg

La pareja ha vivido momentos de crisis importantes

Instagram

“Eso sí, cuando nos nominen vamos a hacer cosas para quedarnos”, sentenció Brenda Bezares al hablar de la estrategia con la que entrarán al nuevo reality show de TelevisaUnivision, "¿Apostarías por mí?”.

Los Bezares fueron la última pareja en anunciarse en este programa 24/7 en el que se podrían ganar hasta 300 mil dólares.
Mario dijo, de hecho, que por ese dinero estaría dispuesto incluso a bailar el gallinazo en tanga, algo que ya hizo en La Casa de los Famosos hace dos años.

La estrategia de los Bezares

En esta ocasión, sin embargo, Mario entiende que será un juego diferente porque entrará con Brenda, quien confesó que su mayor miedo es salir funada de la villa en la que vivirán junto con otras 11 parejas.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

El reality show "¿Apostarías por mí?” pone a prueba el amor, la confianza y la lealtad de las parejas ya que uno de ellos tiene que apostar cierta cantidad de dinero (dependiendo de qué tanta confianza tenga en su media naranja) para que supere o no pruebas de destreza y habilidad.

Mario y Brenda pusieron especial énfasis en las cosas que están dispuestos a hacer en las semanas en las que resulten nominados.

“Nos vamos a meter a bañar juntos para que se active esa cámara”, dijo Mario Bezares durante su presentación como la pareja estelar.

Las cámaras de la villa, ciertamente funcionan todo el tiempo con excepción de las de los baños, que solamente se activan cuando hay más de una persona.
Mario Bezares también demostró que está dispuesto a enfrentar la ironía de la vida que significa estar otra vez encerrado.
“Por tercera vez voy a estar encerrado pero la primera fue contra mi voluntad, la segunda fue porque yo quise y ahora es la tercera con Brenda”.
El conductor se refirió así al hecho de los meses que estuvo en la cárcel enfrentando el juicio por al asesinato de Paco Stanley, del cual salió absuelto por falta de pruebas.
La segunda vez fue en La Casa de los Famosos, reality show que ganó en su segunda edición.

