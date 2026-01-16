Mario y Brenda Bezares prometen escenas pasionales en el reality "¿Apostarías por mí?”

“Eso sí, cuando nos nominen vamos a hacer cosas para quedarnos”, sentenció Brenda Bezares al hablar de la estrategia con la que entrarán al nuevo reality show de TelevisaUnivision, "¿Apostarías por mí?”.

Los Bezares fueron la última pareja en anunciarse en este programa 24/7 en el que se podrían ganar hasta 300 mil dólares.

Mario dijo, de hecho, que por ese dinero estaría dispuesto incluso a bailar el gallinazo en tanga, algo que ya hizo en La Casa de los Famosos hace dos años.

La estrategia de los Bezares

En esta ocasión, sin embargo, Mario entiende que será un juego diferente porque entrará con Brenda, quien confesó que su mayor miedo es salir funada de la villa en la que vivirán junto con otras 11 parejas.

El reality show "¿Apostarías por mí?” pone a prueba el amor, la confianza y la lealtad de las parejas ya que uno de ellos tiene que apostar cierta cantidad de dinero (dependiendo de qué tanta confianza tenga en su media naranja) para que supere o no pruebas de destreza y habilidad.

Mario y Brenda pusieron especial énfasis en las cosas que están dispuestos a hacer en las semanas en las que resulten nominados.

“Nos vamos a meter a bañar juntos para que se active esa cámara”, dijo Mario Bezares durante su presentación como la pareja estelar.

Las cámaras de la villa, ciertamente funcionan todo el tiempo con excepción de las de los baños, que solamente se activan cuando hay más de una persona.

Mario Bezares también demostró que está dispuesto a enfrentar la ironía de la vida que significa estar otra vez encerrado.

“Por tercera vez voy a estar encerrado pero la primera fue contra mi voluntad, la segunda fue porque yo quise y ahora es la tercera con Brenda”.

El conductor se refirió así al hecho de los meses que estuvo en la cárcel enfrentando el juicio por al asesinato de Paco Stanley, del cual salió absuelto por falta de pruebas.

La segunda vez fue en La Casa de los Famosos, reality show que ganó en su segunda edición.